Аграрій з Харківщини переобладнав трактор у «безпілотник», щоб працювати на потенційно замінованих полях (фото)

Аграрій з Гракового на Харківщині Олександр Кривцун переобладнав трактор для робіт у полях на деокупованій території: з боків трактор зміцнили металом з російської піхотної машини та дерев’яними брусами й встановили радіокерування. До вересня землі його підприємства були під обстрілами, з однієї ділянки сапери дістали 260 мін.

За допомогою пульта та монітору механізатор Павло Григорченко дистанційно може керувати трактором. Трактор без водія використовують, щоб прибрати бур’яни у полі.

“На ньому є газ, повороти праворуч і ліворуч, увімкнення і вимкнення автопілота. За сильного вітру з’являються неполадки, а коли його немає і ясна погода, видимість ідеальна”, — пояснює Павло Григорченко.

На тракторі встановлений автопілот — полем він їде без водія. Дистанційно керує трактором механізатор за допомогою пульта з екраном, ще один екран стоїть у кабіні трактора. Зв’язок здійснюється через антени, радіус дії — до 2 кілометрів.

Механізатор у момент керування перебуває в ковші навантажувача. коли зв’язок із трактором погіршується, його підіймати у ковші на висоту.

Власник аграрного підприємства Олександр Кривцун не знає, скільки мін ще потрібно знешкодити на його полі. В Граковому він має 2000 гектарів землі.

“У саперів зараз завдання розмінувати лінії електропередач і газопроводи населенню. Вони не встигають, ще й ми просимо допомоги. Тому вирішили щось зробити, щоб вийти в поле й самим розмінувати”, — каже Олександр Кривцун.

Обладнати радіокеруванням трактор, якому понад 30 років, коштувало близько мільйона гривень, говорить підприємець.

“Я сам не вірив, а мені сказали: ми зробимо. І вони зробили. З імпортної техніки поставили гідравлічні клапани, перепрошили програми”, — розповідає Кривцун.

Частину землі Олександр Кривцун орендує в 400 жителів Гракового. Каже, у 2022 році за користування людям не платив: “Треба сіяти. З людьми треба розраховуватися. Їм треба допомогти”.

Засіяти поля кукурудзою і соняшником аграрій планує в травні. // Суспільне