Американские военные конвертопланы CV-22B Osprey совершили полет над Киевом (фото)

Военные самолеты США сегодня будут пролетать над Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами.

Американские самолеты CV-22B Osprey, которые участвуют в американско-украинских военных учениях Сил специальных операций «Фикшин Ерчин», совершили полет над Днепром в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине.

Около 12:30 самолеты пролетели над столицей Украины. Также в небе над Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами сегодня можно увидеть полеты американских военных самолетов MC130J. // LB.ua