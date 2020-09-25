Аваков объявил о большом наборе в киберполицию

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
“К сожалению, Украина оказалась на передовой этой новой войны. Агрессия со стороны Российской Федерации происходит не только в виде военных действий, информационных компаний и экономических диверсий, но и в виде жесткой кибервойны”, – заявил министр.
Аваков отметил, что для эффективного противодействия киберпреступности и гибридным угрозам, МВД выступает инициатором создания на базе глобального центра взаимодействия в киберпространстве интеграционной площадки, которая объединит всех ключевых игроков и обеспечит максимальную синергию и эффективность украинской экосистемы безопасного киберпространства, и как логическое следствие – усиление системы национальной безопасности Украины.
“Сейчас мы объявляем новый набор в ряды киберполиции – приглашаем смелых, ярких, мотивированных и креативных – тех, кто готов бороться и защищать Украину! Мы должны стать “командой команд”, которая будет мощным партнером мирового сообщества безопасного виртуального пространства”, – отметил министр.
Напомним, на сайтах полиции Херсонской и Ровенской областей утром 23 сентября появились фейковые сообщения. В Национальной полиции заявили о несанкционированном вмешательстве.
- Ранее сообщалось, что компания Facebook заявила о закрытии дезинформационной кампании, организованной в их соцсети российской группой, известной как Агентство интернет-исследований.