Аваков ответил «военспецу» Зеленскому о «сдаче Крыма без боя»

По мнению главы МВД, этот вопрос вообще не должен публично дискутироваться

«Я различаю политическую риторику и исключительно факты. А факты того времени говорили о том, что Украина имела предел своих возможностей и сил, чтобы идти на те или иные шаги. И исходя из этого следует оценивать то время», – сказал Аваков в эфире 5 канала с Киевского форума безопасности.

По его мнению, этот вопрос вообще не должен публично дискутироваться, а должен стать «предметом серьезного разбора ситуации».

«И после этого серьезного разбора можно будет сделать выводы: что могли, что не могли. Полагаю, что тогда украинцы сделали все, что могли, защищая себя», – сказал министр.

Аваков считает, что риторика, используемая политиками во время предвыборной кампании, только обостряет существующие проблемы. «Поэтому когда мы друг с другом спорим и пытаемся друг друга уколоть больнее, и в риторике использовать порой недопустимые приемы, мы должны знать, что мы тем самым ослабляем себя», – отметил глава МВД. // liga.net