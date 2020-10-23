Аваков ответил «военспецу» Зеленскому о «сдаче Крыма без боя»
По мнению главы МВД, этот вопрос вообще не должен публично дискутироваться
По его мнению, этот вопрос вообще не должен публично дискутироваться, а должен стать «предметом серьезного разбора ситуации».
«И после этого серьезного разбора можно будет сделать выводы: что могли, что не могли. Полагаю, что тогда украинцы сделали все, что могли, защищая себя», – сказал министр.
Аваков считает, что риторика, используемая политиками во время предвыборной кампании, только обостряет существующие проблемы. «Поэтому когда мы друг с другом спорим и пытаемся друг друга уколоть больнее, и в риторике использовать порой недопустимые приемы, мы должны знать, что мы тем самым ослабляем себя», – отметил глава МВД. // liga.net