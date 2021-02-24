Безопасность детей: правительство одобрило изменения в ПДД
Кабинет Министров Украины на заседании в среду принял постановление «О внесении изменений в Правила дорожного движения» относительно безопасности передвижения детей в автокреслах.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
«Безопасность на дороге — это приоритет № 1. Особенно, если этот вопрос касается наших детей. В Украине уже усилена ответственность водителей за нарушение правил перевозки детей не в автокреслах. И мы продолжаем совершенствовать законодательство, заимствуя и имплементируя ключевые европейские подходы и правила в повышении безопасности этих перевозок», — сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Согласно постановлению, одобренные изменения в ПДД:
— определяют особые требования к установке детских удерживающих систем в транспортных средствах (например, чтобы автокресло соответствовало росту ребенка);
— определяют перечень транспортных средств, в отношении которых допустимы исключения нормы использования детских удерживающих систем (например, автобусы, кареты скорой, другой специализированный транспорт);
— заменяют термин «специальные средства», который применяется в действующих ПДД на термин «детская удерживающая система».
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Справка
По официальным данным Нацполиции, ежегодно на дорогах Украины гибнет не менее 3,5 тыс. человек и травмируется не менее 35 тыс. Немалую долю пострадавших составляют именно дети.
В частности, в течение 2019 года с участием детей произошло 4656 дорожно-транспортных происшествий, из них 3903 ДТП с пострадавшими, в которых пострадало более 3 тыс. детей, а 164 ребенка погибли.