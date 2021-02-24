Безопасность детей: правительство одобрило изменения в ПДД

Кабинет Министров Украины на заседании в среду принял постановление «О внесении изменений в Правила дорожного движения» относительно безопасности передвижения детей в автокреслах.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Безопасность на дороге — это приоритет № 1. Особенно, если этот вопрос касается наших детей. В Украине уже усилена ответственность водителей за нарушение правил перевозки детей не в автокреслах. И мы продолжаем совершенствовать законодательство, заимствуя и имплементируя ключевые европейские подходы и правила в повышении безопасности этих перевозок», — сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Согласно постановлению, одобренные изменения в ПДД:

— определяют особые требования к установке детских удерживающих систем в транспортных средствах (например, чтобы автокресло соответствовало росту ребенка);

— определяют перечень транспортных средств, в отношении которых допустимы исключения нормы использования детских удерживающих систем (например, автобусы, кареты скорой, другой специализированный транспорт);

— заменяют термин «специальные средства», который применяется в действующих ПДД на термин «детская удерживающая система».