Блокування більше 400 сайтів: кримінальну справу закрито, буде розслідування

Правоохоронці закрили кримінальне провадження у справі, за якою суд вирішив заблокувати доступ до більш ніж 400 Інтернет-ресурсів.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП, заступник очільника МВС Антон Геращенко у Facebook

Пряма мова Максимець: «25 лютого процесуальним керівником прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження та одночасно — про скасування арешту на майнові права інтелектуальної власності.

Крім того, прокуратурою ініційовано проведення службового розслідування у зв’язку з діями службових осіб Голосіївського управління поліції під час розслідування цього провадження».

Максимець наголосила, що прокурор не брав участі у засіданні Голосіївського суду, не був повідомлений про його проведення та не отримував ухвалу.

В свою чергу Геращенко написав у Facebook розлогий пост, у якому зазначив, що позивачем у цій справі є громадянин Олександр Пан, якому, мовляв, «дуже не подобалося те, що про нього писали на різних інтернет-сайтах в різний час, називаючи його шахраєм та пройдисвітом, а також називаючи його іншими неприємними епітетами».

17 грудня 2020 року Олександр Пан звернувся в поліцію зі скаргою на нібито скоєні проти нього шахрайські дії.

Поліція, після реформи кримінально-процесуального законодавства, зобов’язана за статтею 214 КПК реєструвати будь-які заяви про вчинення кримінального правопорушення, зазначає Геращенко.

Потім Пан і його адвокати звернулися до Голосіївського районного суду з вимогою накласти арешт на сотні інтернет-сайтів, які в різний час щось про нього писали.

Автоматична система розподілу справ, якою свого часу дуже пишалися реформатори судової системи, розподілила справу на суддю Катерину Григорівну Плахотнюк.

Суддя Плахотнюк 4 лютого 2021 року винесла рішення про визнання 426 інтернет-сайтів, які розміщували вказані вище матеріали, такими, що принижують честь і гідність О. Пана, тобто — «знаряддям злочину», та наклала на них арешт.

Далі, за словами Геращенка, необґрунтоване рішення суду направили слідчому поліції, а також до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Заступника Авакова стверджує, що «ніяких реальних дій, які б нанесли шкоди власникам Інтернет ресурсів нанесено не було».

Поліція, мовляв, уже відкликала свій супровідний лист до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Що передувало: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації повідомила, що в Україні закриють доступ до 426 інтернет-порталів — серед них РБК та Livejournal через судове рішення.