Секретарь СНБО заявил об угрозе национальной безопасности Украины
По словам Данилова, решения «определенных органов государственной власти» носят антигосударственный и антиконституционный характер.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что действия «определенных органов государственной власти» несут угрозу национальной безопасности Украины.
Об этом он написал в Facebook.
«Решение определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер», — заявил Данилов.
Он считает, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины.
Конституционный суд против антикоррупционной реформы
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- 28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления — 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.
- 27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.
- 28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
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