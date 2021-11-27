Богдан звинуватив Зеленського у брехні

Джерело: Богдан у Facebook
Дослівно: «Ви збрехали, що я приводив до Вас Юрія Бутусова (його привів до Вас покійний Сергій Нижній).
Ви збрехали, що Руслан Рябошапка був адвокатом Коломойського (Руслан взагалі ніколи не був адвокатом, в цьому випадку адвокатом був я).
Що передувало: На пресконференції у п’ятницю Зеленський, зокрема, сказав Бутусову: «Коли я став президентом, ми з вами зустрічалися у студії «Кварталу 95» і вас до мене привів товариш Богдан. Він сказав: «Ось людина, котра працювала на Ігоря Валерійовича Коломойського і Корбана, коли ті захищали Дніпропетровську область»».
Президент також назвав ексглаву ГУР Василя Бурбу «СБУшником», який керував блокуванням транспорту на Майдані. // УП