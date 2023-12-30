Прикордонна служба підтвердила, що може вимагати у багатодітних чоловіків військово-облікові документи
У службі кажуть, що також можуть перевіряти документи на багатодітність через велику кількість підробок.
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі виданню “Українська правда підтвердив, що через неодноразові випадки підробки документів прикордонники можуть вимагати в чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, зокрема багатодітних батьків, витяг із протоколу ТЦК або запис про відстрочку в військовооблікових документах.
Раніше в соцмережах почали розповсюджуватися повідомлення про те, що українських чоловіків, зокрема інвалідів 3 групи та багатодітних, перестали випускати за кордон без довідки від ТЦК.
Зокрема, у мережі з’явилося відео, як багатодітного батька, який до цього неодноразово перетинав кордон, цього разу не випустили без довідки від ТЦК або військово-облікових документів. На відео дівчина-прикордонник говорить, що з 20:00 29 грудня “є інше розпорядження”.
“До 20 години було так, як ви говорите – просто ми не були такі вимогливі, ми не вимагали від вас цих документів, ми дивилися тільки, що ви багатодітний, і ви перетинали (кордон – ред.)”, – сказала вона.
Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що через неодноразові підробки документів ДПСУ може вимагати військово-облікових документів із записом про відстрочку.
“Зважаючи, що ми неодноразово виявляли підробки документів, пов’язаних з багатодітством, наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема, і за документами з територіальних центрів комплектування”, – сказав Демченко.
За його інформацією, це можуть бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку, або запис про відстрочку в військовооблікових документах.
Видання зауважує, що раніше в суботу Демченко запевнив, що “змін у Правилах перетину кордону немає, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства”.
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