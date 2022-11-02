Буковинця підозрюють у зґвалтуванні малолітньої доньки

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

31 жовтня до поліції із заявою звернулася чернівчанка та повідомила, що її колишній чоловік вчиняв дії сексуального характеру щодо їхньої 11-річної доньки. Де може переховуватися кривдник – заявниця не знала.

Слідчі поліції внесли відомості про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікуючими ознаками частини 4 статті 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Поліцейські здійснили низку слідчих (розшукових) дій та відпрацювали місця можливого перебування 46-річного жителя обласного центру. В результаті проведених заходів співробітники ювенальної превенції Чернівецького райуправління поліції спільно з оперативниками карного розшуку ГУНП та поліцейським офіцером громади встановили місцезнаходження зловмисника.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Триває досудове розслідування. Співробітники поліції проводять з підозрюваним необхідні слідчі дії та вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Потерпіла дівчинка перебуває з матір’ю, з нею працюють фахівці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернівецької ОВА.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області