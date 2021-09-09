Частные детективы в Украине: мифы и реальность

О частных детективах ходит много мифов. Якобы он всегда работает один и окутан полугламурным флером. На самом деле все намного прозаичней и сложнее. Во многих странах мира существуют детективные агентства Украина тут не исключение.

«Работа частным детективом часто требует много времени, когда в течение длительного времени ничего не происходит. Вы можете сидеть и наблюдать восемь, десять, двенадцать часов. Хотя ничего не происходит. Это требует большого терпения. Но вряд ли это гламурно. И вы не можете выполнить эту работу в одиночку. Мы часто работаем по двое и трое», — говорит представитель специализированного портала detectivchik.net. Он говорит, что он много лет работал в сфере безопасности и работа ему знакома.

У полиции нет времени на все

«Мы существуем, потому что у полиции нет времени на все преступления. Поэтому приходится заниматься самыми разными делами от поиска людей до выявления «липовой» невесты и от поиска информации для компании до проверки работников на полиграфе. Главным образом это поиск определенного материала для наших клиентов. Если они хотят сообщить в полицию, это зависит от их желания», — говорит он.

Часто поступают заказы на поиск доказательств в измене одного из супругов. Иногда удается доказать, что сотрудники воруют у компании миллионы. Часто удается найти девушку, которая долгое время находилась вдали от родителей.

Иногда компании используют полученную информацию, чтобы избавиться от сотрудников. Это может внутри там и никогда не стать делом полиции, — отмечает специалист.

Еще одной из причин, по которой люди нанимают детектива, заключается в том, что полиция не считает их дела приоритетными. У полиции также может не быть времени, желания, они хотят взять выходные, они хотят пойти домой в пять часов, — отмечает эксперт.

Наняты компаниями

По словам эксперта, половина их заданий приходится на заказы от бизнеса. Это может быть проверка безопасности компании или конкретное раскрытие преступления. Затем следуют запросы на доказательства неверности. Компании делают это в надежде сэкономить и пересмотреть безопасность.

Значительную часть запросов, составляют также просьбы найти пропавших по разным причинам без вести людей. Одна из причин может заключаться в том, что кто-то кому-то должен деньги.

Юридические фирмы, страховые компании, а также органы власти и муниципалитеты также входят в число клиентов. Он несколько раз подчеркивает, что разведка происходит в гораздо большей степени, чем многие думают. Часто приходится сотрудничать со страховыми компаниями, в расследовании мошенничеств.

Компании, юристы и частные лица нанимают частного детектива для расследования тайн, выяснения фактов и проверки биографических данных людей. Профессиональная задача детектива включает слежку, подслушивание и преследование людей с целью получения информации. Это уникальная профессия, и сколько частных детективов сегодня в Украине, где еще законодательно не определены полностью права частных детективов, неясно.

Считается, что работа в качестве частного детектива требует быть хорошо быть технически подкованным. Детектив должен уметь осваивать различное оборудование и вспомогательные средства. Но условия работы частным детективом сильно изменились с тех пор, как началась цифровая эра. Сегодня Интернет, технологии и социальные сети открыли совершенно новые возможности для подслушивания, слежки и преследования.