В «краснозонном» Киеве разрешили перевозить больше пассажиров в общественном транспорте

В Киеве с завтрашнего дня, 26 марта, наземный общественный транспорт сможет перевозить больше пассажиров. Так, будут перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.

Такое решение ввела Постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба Киевпастранса.

Суммарно можно будет перевозить половину от общей вместимости транспортного средства.

Доступные лимиты на перевозки подвижным составом в 50% сидячих мест изменены на 50% от общей конструктивной пассажировместимости.

«Призываем всех к ответственности и дисциплинированности: придерживайтесь установленных правил. Спасибо за понимание и сотрудничество», — говорится в сообщении.

Киев с 22 марта попал в «красную» зону. В связи с этим общественный транспорт имеют право пускать только 50% пассажиров от общей наполняемости. 24 марта в столице образовались огромные очереди на транспорт. Люди просто не могут добраться до места назначения. Из-за этого они начали блокировать движение автобусов и троллейбусов. // РБК-Украина