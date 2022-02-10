Что делать, если вы столкнулись с незваным ритуальным агентом?

Будьте бдительны! Если на пороге вашего дома появился ритуальный агент, которого вы не вызывали — значит информация о постигшей вас трагедии была куплена… В отличие от компании, которую вы бы нашли сами, например через интернет — такие агенты удвоят, а возможно и утроят ценник, пользуясь тем, что вы не разбираетесь в конъюнктуре этого рынка, а возникшие трагические проблемы — нужно решать уже сейчас.

Разъяснить ситуацию в сфере ритуальных услуг Киева помогает Вадим Евгеньевич Малиновский — владелец похоронного дома «Память».

Коммерсанты от похоронного дела: кто они?

После кончины близкого человека первым делом поступают звонки в скорую помощь, полицию и как это не прискорбно осознавать, но именно недобросовестные сотрудники этих двух структур продают информацию ритуальным бюро.

Основная задача непорядочных агентов — прибыть первыми к родственникам умершего и навязать им максимальное количество услуг по баснословным ценам. Кстати, вариант, когда медицинский персонал скорой или участковый приводит с собой агента или рекомендует какое-то похоронное бюро как «самое дешевое» также распространен.

Методы работы

Растерянность, подавленность, прострация — лишь малое, что испытывают близкие люди усопшего и именно эти факторы «играют на руку» незваному ритуальному представителю. Кроме того, специфика похоронного дела такова, что практически никто не ориентируется в ценах на ту или иную услугу, а значит можно подсунуть любой прайс.

Помимо «разговорного жанра», которым агенты владеют «на отлично», в некоторых случаях используются методы запугивания. Нередки случаи, когда недобросовестный представитель ритуальной службы как-бы ненароком может пригрозить что если не воспользоваться его услугами возможна волокита с оформления нужных документов.

Имейте в виду, что особо бесцеремонные, после проникновения в дом, могут завладеть паспортом умершего и начать шантажировать, навязывая свои предложения.

Уместно предупредить, что с подобным вымогательством и запугиванием вы можете столкнуться и в морге, где работники начнут угрожать, что не выдадут вам справку о смерти без оформления договора с определенным похоронным бюро.



То, о чем вам никогда не расскажут!

Нужно отметить, что пришедший без вызова ритуальный агент не является мошенником! Он, скорее, менеджер, которому необходимо продать услуги по максимально высокой стоимости. Поэтому недосказанность, а иногда и полная дезинформация — это обычное дело.

Итак, вам НИКОГДА не расскажут о

возможных льготах;

социальной поддержке государства;

вариантах стоимости погребения;

о том что такое «социальные похороны»;

что свидетельство о смерти выдается бесплатно;

что заявление на предоставление участка для захоронения оформляется бесплатно.

Что делать, если вы столкнулись с незваным ритуальным агентом?

Никто не имеет право находится в вашем доме без вашего желания! Помните, что представитель похоронной службы может представиться как: сотрудник собеса, соцзащиты, военкомата, пенсионного фонда, и так далее. Так что вы даже не сможете сначала понять кто этот человек. Не стесняйтесь потребовать документы и если нужно попросите покинуть помещение.

Ни в коем случае не подписывайте никаких бумаг и договоров, даже если вам кажется, что всё в порядке и хочется побыстрее покончить с этой волокитой. Тем более, что ритуальный агент обещает помощь и полностью освободить вас от всех тягостных хлопот!

Если вы решили сотрудничать с агентом, попросите у него удостоверение личности, сертификат. Не поленитесь позвонить в похоронное бюро, которое представляет он и уточнить информацию.

При заполнении договора, на котором обязательно должны быть читаемая печать, внимательно ознакомьтесь со всеми пунктами. Аккуратно заполняйте строки в бланке услуг, где обязательно должны быть прописаны все цены. Если в той или иной услуге вы не нуждаетесь — ставьте прочерк, чтобы потом эта графа не была заполнена без вашего ведома.

Не отдавать деньги без квитанции об оплате!

Как избежать траты и без того подорванных нервов?

Горе от потери, безусловно, выбивает почву из-под ног. Но вам нужно собраться и соблюсти все формальности. А значит:

можно зайти в интернет и изучить рынок похоронных услуг, сравнивая прейскурант, — много времени это не займёт и максимум через час у вас будет полная информация. Имейте в виду, что все крупные ритуальные агентства имеют свои сайты, где представлена исчерпывающие сведения;

попросить о помощи знакомых и родственников, возможно у кого-то есть контакты надежного ритуального агентства;

обратиться в МУП — Муниципальное Унитарное Предприятие, которое есть в каждом крупном городе. Здесь вы полностью защищены от переплат, так как все цены утверждаются администрацией города;

заключить прижизненный договор с похоронным домом — этот вариант исключен в случае скоропостижной смерти.

И не забывайте: если вы или кто-то из ваших знакомых столкнулись с недобросовестными ритуальными агентами или шантажом, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы!