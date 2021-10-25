Что и как чаще всего крадут в ювелирных магазинах

Когда вы видите в новостях сюжетах о преступлениях, связанных с ювелирными изделиями, как правило, речь идет об ограблении с проникновением или краже со взломом. Количество таких краж, о которых ежегодно сообщает Альянс безопасности ювелиров, выросло в период пандемии.

Каждый инцидент может нести урон в небольшую сумму в долларах по сравнению с другими видами преступлений, но они могут быстро увеличиваться. Чаще всего крадут самые популярные у покупателей украшения, сережки каффы, кольца, браслеты и ожерелья.

Специалисты компании «Золота Країна» рассказывают, какие бывают кражи ювелирных изделий и как им противостоять.

Кража с проникновением

Данные JSA показывают, что эти виды краж являются самыми распространенными — 65% от общего числа краж.

Преступники, совершающие этот вид преступления, обычно заходят в магазин и делают вид, что рассматривают товар. Обычно они направляются к наиболее ценным товарам и просят показать им конкретный экземпляр. После этого они просто убегают с тем, что попросили посмотреть.

Как предотвратить такую кражу?

Прежде чем позволить покупателю примерить товар, попросите его предъявить удостоверение личности, независимо от его стоимости. Убедившись, что удостоверение личности не липовое, подержите его до тех пор, пока покупатель не вернет товар.

Никогда не показывайте более одного товара за раз. Если покупатель настаивает на сравнении изделий, наденьте одно из них на себя и дайте покупателю сравнить. Никогда не выставляйте из витрин более двух изделий одновременно, так как некоторые преступники достаточно смелы, чтобы попытаться убежать с целым лотком колец.

Кстати, о смелости: многие преступники будут выглядеть нервными или суетливыми, прежде чем попытаться совершить кражу. Документируйте подобные подозрительные инциденты, чтобы в случае возвращения подозреваемого остальные сотрудники знали, как правильно реагировать.

Отвлекающая кража

Эти виды краж часто происходят поэтапно в зависимости от деятельности преступных групп, в которых несколько человек работают вместе. Однако они менее распространены и более сложны в исполнении.

Что такое отвлекающая кража?

Группа преступников работает вместе, чтобы перегрузить продавцов-консультантов до такой степени, что один из преступников в группе остается без внимания и получает доступ к товарам. Эти группы могут войти в магазин вместе и разойтись, а могут войти по отдельности. Хотя на первый взгляд они не сговариваются, скорее всего они, много раз проверяли место, где находится их цель, и координируют хорошо спланированную работу.

Преступники могут пойти на многое. Известны случаи, когда они притворялись больными или выглядели расстроенными из-за плохого обслуживания клиентов и устраивали беспорядки. Что еще хуже, дети также используются в качестве отвлекающего фактора при совершении таких краж.

Как предотвратить такую кражу?

Приветствуйте каждого клиента, входящего в ваш магазин, — это хорошее начало, так любой преступник будет знать, что вы внимательны. Затем предложите им помощь один на один и не отвлекайтесь на этого клиента, пока он не уйдет. Вежливо напомните другим, что вы находитесь в процессе оказания помощи и будете рядом с ними, когда освободитесь.

Не стесняйтесь попросить помощи у коллег, чтобы справиться с наплывом людей. Если у вашего предприятия есть проблемы с обслуживанием толпы, возможно, вам придется рассмотреть несколько более серьезных вариантов:

Нанять дополнительных сотрудников.

Переезд или перепланировка для лучшего потока клиентов.

Установить систему контроля доступа.

Наконец, не забудьте ограничить доступ к витринам. Это означает две вещи:

Всегда держите витрины запертыми, даже когда вы демонстрируете товар. Никогда не допускайте, чтобы ключи от витрин были доступны кому-либо, кроме сотрудников магазина.

Незаметная кража

Разрешаете ли вы клиентам на своем предприятии просматривать более одного товара за раз? Если да, то вы можете стать жертвой тайной кражи.

Что это такое?

Подобно краже с отвлекающим маневром, мошенник, пытающийся совершить кражу исподтишка, будет пытаться отвлечь сотрудников магазина, но в бесстрастной манере и часто действуя в одиночку. Чаще всего преступник делает это, примеряя различные товары и заявляя, что ему не нравится фасон или стиль. Где-то на этом этапе преступник попытается прикарманить часть товара, если, по его мнению, продавец недостаточно внимателен, чтобы заметить это.

Преступник также может попытаться просунуть руку внутрь незапертой витрины, пока продавец демонстрирует другой товар. Вор также может просто взять товар с лотка, когда продавец стоит спиной к продавцу.

Как предотвратить такую кражу?

В случае кражи исподтишка действуют те же ограничения, что и в случае кражи с отвлечением внимания, но в этом случае еще важнее показывать только один предмет за раз.

Это правило может быть трудновыполнимым, когда вы находитесь на пике продажи, но преступники знают об этом и используют это в своих интересах, склоняя вас к показу нескольких товаров одновременно.

Не поддавайтесь на это. Пусть все ваши клиенты с самого начала знают, что в вашем бизнесе действуют основные процедуры безопасности.

Кража с подменой

Пожалуй, это самая сложная для преступников кража, но, тем не менее, следует быть начеку, потому что в случае ее совершения она может быть очень дорогостоящей.

Что такое кража с подменой?

После соблюдения всех вышеуказанных процедур, таких как просьба предъявить удостоверение личности, охрана витрин и демонстрация только одного товара за раз, вы можете быть уверены, что риск кражи товара невелик.

Однако известно, что изощренные преступники время от времени подменяют настоящие товары подделками. Для этого требуется почти магическая ловкость рук, и умение фокусника. Иногда, если преступник уже посещал магазин и примерял товары, такие как кольца, серьги и браслеты, во время предыдущих визитов, он может вернуться с похожим изделием и попытаться подменить его.

Как предотвратить кражу с подменой?

Помимо пристального наблюдения за покупателями, самый надежный способ — всегда осматривать товар с помощью лупы до и после того, как с ним поработает кто-то другой. Эта техника не только более эффективна, но и с меньшей вероятностью вызовет дискомфорт у ваших покупателей, чем если бы вы открыто следили за каждым их движением.

Но зачем осматривать предмет перед демонстрацией? Это просто поможет вам убедиться в том, что то, что вы отдаете, вы получите обратно.

Внутренние кражи

Не все преступления совершаются бандами и преступными синдикатами. Безобидные на первый взгляд преступления, совершаемые «белыми воротничками», могут быстро увеличиться, если на них не обращать внимания.

Что такое внутреннее воровство?

Внутренняя кража — это кража совершенная сотрудником вашего предприятия. Это может принимать разные формы, когда сотрудник присваивает товар для личной выгоды, но может проявляться и другими способами:

Сотрудники могут самостоятельно обрабатывать транзакции в точках продаж и применять скидку.

случайные суммы наличных могут «исчезнуть».

Если вы работаете по индивидуальным заказам, выполняете слесарные работы или принимаете какое-либо участие в производстве ювелирных изделий, помните, что золотые крупинки могут действительно увеличиться.

Как предотвратить внутреннюю кражу?

Просмотр записей, сделанных вашими камерами наблюдения, может помочь вам остановить внутреннее хищение, но предотвращение начинается с найма надежных людей и их правильного обучения. Убедитесь в наличии системы сдержек и противовесов, чтобы сотрудники высшего звена также не злоупотребляли своим положением. Наличие честной и прозрачной культуры в вашем бизнесе может в значительной степени способствовать предотвращению внутреннего воровства.

Помните, что если вы собираетесь применить дисциплинарные меры к сотруднику, который, по вашему мнению, совершает внутреннее хищение, убедитесь, что ваши претензии обоснованы. Если вы не сможете доказать преступные действия и неправомерно уволите сотрудника, вы можете открыть свой бизнес для иска об ответственности за практику трудоустройства.

Выявление поведения при краже

В идеале каждый сотрудник торговой точки должен уметь распознавать поведение посетителя и реагировать на него соответствующим образом.

Подобные случаи должны настораживать всех, кто с ними сталкивается:

Большие группы людей, входящие в помещение в обычное время.

Люди разговаривают, пишут смс или подают сигналы другим людям внутри вашего магазина.

Получение необычных вопросов о работе вашей службы безопасности.

Люди, которые избегают зрительного контакта при приветствии или предложении помощи и утверждают, что они «просто просматривают товар».

Люди, носящие громоздкую одежду, не соответствующую сезону, и люди, чей наряд скрывает их внешность (сегодня это затруднительно из-за повсеместного ношения масок).

Это лишь несколько распространенных примеров. Однако, если у ваших сотрудников возникло странное чувство по поводу какой-то ситуации, попросите их зафиксировать его в журнале подозрительных происшествий и начните информировать других сотрудников вашего предприятия.

Также следует как можно скорее связаться с местными правоохранительными органами и/или охранной компанией.