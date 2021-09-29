Гид покупателя: что нужно знать при покупке авто из США

В США налажена работа страховой системы таким образом, что поврежденные более чем на 50% авто отправляют на аукцион, а владельцу выплачивают компенсацию. Вот почему на американских площадках такой большой выбор машин со сравнительно небольшими повреждениями, которые можно купить за бесценок.

И все бы хорошо, если бы не ловкие схемы обмана, разработанные мошенниками. Вот почему так важно не терять здравомыслия и не соблазняться “бесплатным сыром”, отмечают специалисты компании-дилера PLC Group.

Авто из США — что нужно знать о покупке на аукционе

Как обманывают на аукционах? Продают “куклы” или “утопленников”. “Куклы” — битые машины с косметическим ремонтом, визуально без дефектов. На самом же деле многие из них просто не на ходу.

Покупая машину в Америке, украинцы совсем не рассчитывают на переплаты. Цель — сэкономить, при этом получить машину с недоступной в Украине комплектацией и честным пробегом. Американские авто отличаются от европейских мощной “начинкой”. В каждой — как минимум климат-контроль, кожаный салон, жк-монитор https://plc.ua/autos/.

90% машин на аукционах — от страховых компаний. Историю каждой можно при желании проверить по вин-коду. Нужно только знать, как пользоваться фильтрами, где взять вин-код, как его расшифровывать. Фильтры отсеивают предложения физических лиц и снижают шансы попасть на мошенников.

Предварительный расчет и оценка выгоды

Еще лучше доверить выбор авто дилеру. Проверка вин-кода дает определенные преимущества, но на 100% от неприятных сюрпризов не застрахует. Уверенность в исправности и соответствии машины описанию и фото дает осмотр на месте. У опытных дилеров есть свои представители в Штатах. Авто перед покупкой не просто проверяют по вин-коду, их тестируют, осматривают, а фотоотчет отправляют клиенту.

Расчет платежей — что нужно знать при покупке авто из США

Кажется, что может быть выгоднее, чем купить машину за 2-3 тысячи долларов на американском аукционе? Это действительно недорого, особенно по сравнению с ценами на аналогичные машины на вторичном рынке Украины. Вот только, кроме основной стоимости, есть еще и дополнительные платежи. Чтобы оценить реальную выгоду, нужно просчитать, сколько придется заплатить сверху и действительно ли получится остаться в рамках бюджета.

Итак, начальная цена автомобиля — это первая ступенька лестницы на пути к цели. Нужно быть готовыми к тому, что придется поторговаться. Аукционы предполагают ставки. Чтобы ставка сыграла, нужно предложить больше конкурентов.

Допустим, сделка свершилась. Следующий этап — комиссия аукциона, которая на каждой площадке своя. Далее следуют расходы на доставку авто к порту в Америке, подготовку документов, погрузку и транспортировку в порт Украины. По прибытии — растаможка. Размер таможенных платежей нужно просчитать сразу на онлайн-калькуляторе. Для расчета в калькулятор стоимости растаможки авто из США в Украине нужно ввести такие данные:

тип двигателя;

год выпуска;

объем двигателя;

таможенную стоимость.

Калькулятор рассчитает сумму таможенных платежей (акцизный сбор, НДС, ввозную пошлину) и общую стоимость авто с их учетом. Уже на этом этапе можно понять, насколько выгодно покупать ту или иную машину.

Дополнительно, кроме расходов на растаможку, нужно спрогнозировать, во сколько обойдется ремонт и подготовка машины к сертификации, добавить к этой сумме стоимость сертификации и постановки на учет.

Чтобы сэкономить время и купить нужный автомобиль по цене ниже рыночной на 20-40%, имеет смысл заключить договор с дилером на доставку под ключ. В такую услугу обічно включают:

подбор и покупка авто на аукционе США с проверкой, фотоотчетом;

доставка до порта и погрузка на судно;

транспортировка по морю;

экспедирование в порту Украины;

растаможка;

подготовка к сертификации и получение сертификата;

адресная доставка и постановка на учет.

Что требуется от покупателя? Озвучить бюджет и требования к авто, одобрить один из предложенных вариантов, заключить договор и получить по адресу машину, уже готовую для эксплуатации в Украине.

Заключение

Без опыта организовать доставку машины из США и уложиться в выделенный бюджет сложно. Гораздо удобнее и выгоднее озвучить пожелания брокеру, оплатить его услуги, получить гарантированно исправное растаможенное авто с сертификатом соответствия без личного участия в процессе.

Дилер берет на себя риски, связанные с выбором, доставкой, растаможкой, заключают эксперты компании-дилера PLC Group.