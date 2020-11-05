Что такое склеротерапия геморроидальных узлов

Склеротерапия (склерозирование) – один из способов малоинвазивного лечения геморроя. Это хирургическая операция, выполняемая амбулаторно. Как отмечают специалисты клиники Медиленд — суть ее во введении в узлы специального раствора, вызывающего постепенное зарастание соединительной тканью.

Что за процедура

Склерозирование применяется не только при геморрое, но и для устранения любого другого варикозного расширения. Эта операция начала использоваться давно – с 1682 года. Но тогда в просвет вены вводилась кислота, перхлор, йод или танин. Эти вещества вызывали некроз сосуда и окружающих тканей, возникали множество осложнений.

При появлении в 1946 году фибровейна лечение с помощью склеротерапии стало безопасным и безболезненным. При введении в просвет сосуда этого препарата не происходит разъедания или некротирования ткани – фибровейн всего лишь провоцирует разрастание соединительной ткани, которая вызывает зарастание просвета геморроидального участка вены (его «склеивание»).

Фибровейн может использоваться как пена, вводимая внутрь сосуда. По отзывам, такой способ введения препарата наиболее эффективен из-за лучшего контакта лекарства со стенкой вены.

Когда рекомендуется и не рекомендуется

Склерозирование делается на любой стадии болезни. Лучший результат операция дает на 1-2 стадиях внутреннего геморроя. Отзывы утверждают, что чем меньше размер узла, тем процедура переносится легче. На поздних стадиях заболевания склеротерапия может являться лишь частью комплексного лечения.

Важно: причину геморроя операция не устраняет. Помимо склерозирования надо изменить питание, ликвидировать запоры, нормализовать двигательную активность. Тогда развитие рецидивов будет сведено к минимуму.

Склерозирование геморроидальных узлов не делается:

Беременным, кормящим женщинам.

При тромбозе, анальных трещинах.

когда проводится лечение парапроктита

При комбинированном геморрое (сочетание наружных и внутренних шишек).

При аллергических реакциях на склерозант.

Как проводится

Склерозирование выполняется в поликлинических условиях. Столичным жителям, специалисты рекомендуют обратится к проктологу в Киеве, имеющему специализацию по склеротерапии. Схема операции следующая:

За 2 часа до вмешательства придется сделать очистительную клизму.

Пациента укладывают на гинекологическое кресло на спину, вводят аноскоп.

Обнаруженные узлы поочередно обрабатывают обезболивающим гелем.

Специальным шприцем с длинной тонкой иглой хирург вводит раствор склерозанта в основание узла.

За один сеанс склерозирования разрешено обрабатывать 2-4 геморроидальных уплотнения.

После процедуры пациент наблюдается около часа (в том числе при помощи УЗИ-контроля), при хорошем самочувствии человек отправляется домой.

После операции человеку рекомендуется воздержаться от подъема тяжестей 10-14 суток (можно поднимать не более 3 кг). Болезненные ощущения от склерозирования держатся 3-4 дня, снимать их можно обезболивающими лекарствами. Узлы уменьшаются не сразу. Обычно на это требуется 2 недели (есть отзывы, что исчезновение геморроидальных шишек после склерозирования происходит через 20 суток).

Цена на проведение такой процедуры зависит от квалификации хирурга, лечебного учреждения, качества препарата и оказываемого сервиса.

Склеротерапия является разновидностью малоинвазивных хирургических вмешательств. Такой операцией наносится минимальная травма тканям. Как отмечают эксперты клиники Медиленда, заживление происходит быстро, особой реабилитации не требуется. Для полного эффекта склерозирования необходима коррекция образа жизни, ликвидация хронических запоров, устранение всех факторов риска развития геморроя.