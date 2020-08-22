«Рагуль – это вы»: офицер ВСУ эмоционально ответил «ватнице» Егоровой (видео)

Накануне ведущая сделала резкое заявление в отношении украинских бойцов, обозвав их «селюками» и «рагулями».

Лейтенант Вооруженных Сил Украины Алексей Петров ответил телеведущей Снежане Егоровой на ее оскорбления в сторону бойцов.

Видео Петров разместил на своем YouTube— канале.

Мужчина рассказал, в частности, что сам взял в руки оружие, когда пришла Россия, чтобы защитить свою семью.

На оскорбление Егоровой, что на фронт отправляются, мол, селюки и те, кто не достиг ничего в жизни, Петров ответил историей о Василии Слипаке – успешном в Европе оперном певце.

«Он точно с вероятностью 452 тысячи процентов не рагуль и не селюк. И, родившись во Львове, думаю, он общался на украинском лучше, чем общаетесь вы. Ему было что терять, или нет? Он сформировался как личность?»,- подчеркнул боец.

Петров также пояснил ведущей, как именно защищает армия, и что в случае прихода войны в Киев муж вряд ли смог бы ее защитить.

«И если бы возле вашего дома легла 120-я мина, вы, Снежана, обосрались бы. Я сейчас не утрирую. Если бы ваши дети закричали, вы обосрались бы во второй раз. А когда ваши дети начали бы топтать ножками от страха, закрывать уши, падать на пол и пытаться спрятаться под диваном, вы, Снежана, обосрались бы в третий раз.

Безусловно, вы сейчас можете сказать: мне ваша защита нафиг не нужна. Меня защитил бы мой муж. Я это слышал знаете сколько раз? До тех пор, пока не прилетают мины. До того момента, пока в дом не влетает пакет «града». А потом вы лежите под кроватью вместе с вашим мужем. И молитесь богу. И вот, Снежана, от этого ужаса и защитила украинская армия. Они, селюки и рагули, уберегли вас от этого», – сказал он.

Наконец Петров добавил, что Егорова сама не умеет ценить очевидное.

«Если вы считаете, что человек, который родился и прожил в деревне, рагуль, то я вам скажу больше: рагуль – это вы. Человек, который не может ценить очевидное», – ответил мужчина.

Что случилось?

21 августа Егорова в эфире программы «ПрямоTalck» цинично высказалась в адрес украинских воинов.

«Все что предлагается в последнее, постмайданное время, например, меня абсолютно не устраивает. Мне не нравятся эти герои, эти рагули, которые повылазили непонятно откуда. Селюки, которые разговаривают на суржике.И готовы свою жизнь положить… Свою жизнь, какую? Жизнь, которая собой ничего не представляет», — сказала Егорова. // УНИАН