Україна придбає у США 25 систем ППО Patriot

Переговори про це тривали довго, і включали, зокрема, президента Трампа.

Україна готує контракт на придбання 25 систем ППО Patriot. Їх отримуватимуть щороку: різну кількість у різні роки. 25 систем – це конкретний запит від Повітряних сил України.

Частина з них потрібна якнайшвидше, а решта буде довгостроковою гарантією безпеки. Досягнути домовленості про купівлю систем було непросто, і процес зайняв тривалий час, розповів президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 19 жовтня.

На виробництво Patriot є черга з різних країн, що уклали контракти. Президент Дональд Трамп зможе змінити порядок черги, якщо буде політична воля.

“Ми розуміємо, які європейські країни можуть нам надати цей пріоритет черги. Є більше в цьому питанні позитиву – зараз працюємо, щоб отримати необхідні рішення”, – сказав Зеленський.

Головним джерелом коштів для купівлі систем Україна бачить заморожені активи Росії.

“Тобто фінансова основа для цієї угоди опрацьована. Безумовно, нам також треба працювати над іншим фінансовим джерелом. В нас є 28 двосторонніх безпекових угод із країнами на сьогодні. Знаходити фінанси і проплачувати передоплату – задача така, і в межах цих угод це реалістично”, – вважає президент України.

Також Білий дім міг би також дозволити передачу Україні тих систем Patriot, які стоять в країнах Європи, але при цьому належать Сполученим Штатам. // LB.ua