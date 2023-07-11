Что такое современное зубопротезирование: этапы процедуры и виды конструкций

В стоматологии протезирование позволяет устранить разные дефекты зубов с использованием съемных и несъемных конструкций (протезов). Такой способ восстанавливает жевательную нагрузку и препятствует развитию осложнений (промежутки между зубами, смещение и т.д.).

Специалисты Центра iStomatolog которые осуществляют протезирование в клинике Киева с применение разных ортодонтических конструкций, рассказывают об этапах протезирования зубов и видах зубных протезов.

Как правило, выбор последних определяется индивидуально с учетом показаний для каждого пациента. Правильно подобранный протез устранит, как эстетические, так и физиологические проблемы, – отмечают специалисты Центра.

Виды ортодонтических конструкций

Ортодонтические конструкции бывают двух типов – съемные и несъемные. К первым относят акриловые, ацеталовые, нейлоновые, комбинированные, а бюгельные считаются условно-съемными.

Ко вторым относят вкладки, коронки, мостовидные протезы, виниры/люминиры. Своевременно поставленный зубной протез позволяет сохранить целостность зубного ряда и не допустить проблем с челюстным суставом.

В чем преимущества протезирования зубов?

К основным преимуществам протезирования относят:

применение гипоаллергенных и биосовместимых с костной тканью материалов;

индивидуальный подбор системы;

строгий контроль на каждом этапе зубопротезирования;

возможность изготовления протеза за один день;

доступность;

гарантия качества сроком на год и др.

Кроме зубопротезирования, в стоматологии существует и имплантация зубов istomatolog.clinic/ru/implantaciya-zubov-kiev/ – один из самых современных способов восстановления зубов, предусматривающий вживление челюстную кость специального стержня в вместо утраченного зуба.

Показания к назначению протезирования – утрата зуба или его врожденное отсутствие, стираемость зубов, смещение, отколотая часть и др.

Этапы протезирования зубов

Протезирование состоит из нескольких этапов, и начинается с консультации стоматолога. Он проводит осмотр и назначает диагностику – рентген или компьютерную томографию. При необходимости назначается лечение каналов, так как от этого напрямую зависит качество и срок службы протеза.

На следующем этапе выполняется пломбирование зубных каналов, а при работе в труднодоступных местах стоматолог использует дентальный микроскоп. Затем изготавливают культовую вкладку, для этого используют жесткие и прочные материалы – титан или карбон.

После этого вкладку обпиливают под выбранный тип зубной коронки. Вместо снятия слепков сегодня в стоматологии назначают сканирование с использованием специальной камеры. Благодаря компьютерному моделированию коронок период адаптации для пациента отсутствует.

На следующем этапе выбирают оттенок коронки, который будет максимально соответствовать цвету природных зубов. Затем проводится фрезерование и полирование, с последующей подготовкой пациента к фиксации коронки.

Такие протезы должны быть прочными, долговечными и стойкими к внешним неблагоприятным факторам, а также соответствовать установленным стандартам качества и безопасности.