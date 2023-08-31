Что такое тайский массаж и почему он стал популярен в странах Европы

Тайский массаж начал приобретать популярность в Европе в последние десятилетия. Влияние мировой глобализации, путешествия, культурный обмен и интерес к альтернативным методам лечения способствовали распространению этого вида массажа за пределами Таиланда.

Бум его популярности в Европе произошел примерно в 2000-х годах, отмечают специалисты киевского салона Royal Thai SPA https://royalthaispa.com.ua/. Курсы обучения тайскому массажу стали доступны во многих странах Европы, в том числе и в Украине, что позволило многим массажистам и специалистам по физической реабилитации изучить эту технику и предоставлять ее как услугу своим клиентам. Некоторе салон приглашают мастеров тайского массажа прямо из Таиланда. Также многие люди начали интересоваться азиатскими методами релаксации и традиционной медициной, что способствовало повышению спроса на тайский массаж.

С течением времени тайский массаж стал популярным видом массажа в спа-салонах, велнес-центрах и других учреждениях по всей Европе, где он предлагается как способ снятия стресса, расслабления и улучшения физического самочувствия.

Что такое традиционный тайский массаж

Тайский массаж – это традиционный вид массажа, который развился в Таиланде и включает в себя комбинацию растяжек, мануальных техник, акупрессуры и йогоподобных движений. Он основан на принципах традиционной тайской медицины, включая учение о потоках энергии (известных как “сенс”) вдоль тела.

Тайский массаж проводится на полу или на низкой подушке, а пациент обычно носит удобную одежду. Массажист использует свои руки, локти, колени и ноги, чтобы применять разнообразные приемы https://royalthaispa.com.ua/services/tradicionnye-tajskie-massazhi/, включая легкие и глубокие растяжки, давление на определенные точки и поверхностные массажные движения.

Цель тайского массажа заключается в улучшении циркуляции крови, расслаблении мышц, повышении подвижности суставов и стимуляции энергетических потоков в теле. Также такой массаж может способствовать улучшению общего самочувствия, снятию стресса и напряжения, а также повышению гибкости.

Важно отметить, что тайский массаж может быть интенсивным и требовать определенного уровня гибкости и силы как у массажиста, так и у клиента. Перед тем как пойти на сеанс тайского массажа, стоит убедиться, что он подходит для вашего состояния здоровья и физической подготовки.

Что такое тайский массаж с научной точки зрения

Научное исследование и объяснение эффектов тайского массажа ограничивается небольшим набором научной литературой, и большая часть знаний основана на клинических наблюдениях и практическом опыте. Тем не менее, некоторые аспекты тайского массажа можно объяснить с научной точки зрения:

Различные техники тайского массажа, такие как растяжки, давление и массажные движения, могут способствовать расширению капилляров и повышению кровообращения. Это может улучшить поставку кислорода и питательных веществ к тканям, способствуя их расслаблению и восстановлению.

Тайский массаж включает в себя работу с определенными точками на теле, которые соответствуют так называемым меридианам и энергетическим путям в традиционной китайской медицине. Акупрессурные техники могут стимулировать нервные окончания и провоцировать определенные реакции в организме.

Техники растяжек в тайском массаже могут помочь улучшить гибкость суставов и мышц. Растягивание тканей может способствовать увеличению диапазона движения в суставах и предотвращать мышечные сокращения.

Разнообразные движения и техники тайского массажа могут воздействовать на нервные рецепторы в коже и тканях. Это может вызывать реакции в нервной системе, включая снижение стресса, расслабление и общее ощущение комфорта.

Тайский массаж, как и другие виды массажа, может также иметь положительное воздействие на психоэмоциональное состояние. Стимуляция определенных точек и мышц может способствовать высвобождению эндорфинов – естественных анальгетиков и гормонов радости.

Следует отметить, что, хотя многие эффекты тайского массажа документированы в практическом опыте, они могут быть сложны для научного измерения из-за индивидуальных различий в реакциях каждого человека и ограниченности исследований на эту тему.