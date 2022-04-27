Что такое  выделенный сервер и для чего он нужен

Для небольших веб-сайтов или сайтов-визиток, управляемых частными лицами и небольшими компаниями, обычно достаточно использовать обычный хостинг VDS или VPS. Но как только более сложній сайт, или интернет-магазин, а трафик на сайте увеличится, тогда поможет решить проблему нагрузки выделенный сервер. Это популярная альтернатива, которая становится своего рода компромиссом между гибкостью веб-хостинга и оборудования в собственном серверном зале, отмечают специалисты компании TheHost.

Как работает выделенный сервер

Для того, чтобы веб-сайт оставался в сети, необходимо, чтобы весь программный код, относящийся к сайту, хранился где-то там, где есть подключение к Интернету.

Можно конечно разместить код, например, на домашнем компьютере, который обеспечивает поддержку веб-сайта в Интернете, но все это может быть довольно сложно, так как требует специальных знаний, а также постоянный и стабильный доступ в Интернет, а также постоянное подключение электричества.

Поэтому обычным делом является аренда так называемого выделенного сервера в хостинг-компании, на котором затем размещают программный код сайта и базу данных. Хостинговые компании имеют большие залы, заполненные серверами, и клиенты используют эти серверы. В большинстве случаев клиенту не нужны какие-либо технические знания для обслуживания самого сервера, но он может получить всю необходимую помощь.

Выделенный сервер просто означает, что сервер полностью выделен для одного клиента. Конечно, можно также арендовать более одного сервера, если одного недостаточно, обычно это происходит на этапе расширения проекта.

У большинства хостинговых компаний есть разные предложения, поэтому можно выбрать сервер с различными типами процессоров, оперативной памяти и дисковым пространством

Безопасные серверные залы

Выбирая компанию для аренды выделенного сервера, вы также должны убедиться не только в самом сервере. Также следует проверить компанию, и не в последнюю очередь ее серверный зал и технические возможности, ведь именно это гарантирует, что сайт не «отвалится от интернета».

Прежде всего, серверный зал отвечает за хранение большого количества веб-сайтов в Интернете, поэтому он должен иметь как минимум одно оптоволоконное соединение, а лучше больше.

Серверный зал может содержать сотни мощных серверов, поэтому он должен быть построен так, чтобы он мог выдерживать эту электрическую нагрузку. Серьезные серверные службы имеют дополнительные генераторы, которые запускаются в случае сбоя питания.

Поскольку серверы выделяют много тепла, требуется система охлаждения, чтобы они не перегревались, и, конечно же, здание должно быть способным выдерживать как огонь, так и влажность.

Наконец, серверные залы обслуживают всевозможных клиентов и веб-сайты, а это значит, что они могут вызывать интерес и подвергаться взлому. Поэтому серверный зал должен иметь систему безопасности, которая гарантирует, что посторонние лица не получат к нему доступ.

Есть несколько факторов, которые следует учитывать в дополнение к цене, которые неизбежно влияют на выбор выделенного сервера.

Производительность является (или должна быть) главной целью для большинства владельцев сайтов. Исследования показывают, что если страница не отображается в течение примерно 10 секунд или быстрее, почти каждый пользователь уходит в другое место. Задержка может быть связана с одной из сотен различных точек в цепочке между сервером и пользователем. Но часто дело в самом сервере.

Потребность в контроле выходит за рамки просто производительности. Другие аспекты взаимодействия с пользователем могут быть полезны или зависеть от поведения сервера. Безопасность — хороший пример. При постоянном присутствии спама и вирусов сервер может легко заразиться. Наличие только вашего веб-сайта (ов) на одном сервере значительно упрощает управление.

Собственный веб-сервер

Выбор самостоятельного администрирования собственного веб-сайта или передачи его другим вызывает некоторые вопросы.

Для большинства владельцев веб-сайтов основное внимание, конечно же, уделяется созданию, поддержке и улучшению веб-сайта. Менеджмент часто является лишь частью всего бизнеса, а веб-сайт — это просто средство для достижения цели.

Это означает, часть времени и усилий нужно выделить, для технического управления, установки и обслуживания базы данных, создания резервных копий, администрирования, управления дисковым пространством, применения исправлений операционной системы для устранения ошибок и безопасности, тонкой настройки, очистки, поддержание безопасности на должном уровне, устранение ошибок и многое другое.

Менее опытным владельцам веб-сайтов часто мешают технические требования к управлению сервером или веб-сайтом. Но, как и во всем, требуемые знания скромнее, чем можно подумать. Администрирование означает во многих случаях довольно элементарные, часто повторяющиеся задачи. Их можно довольно легко выучить. Тестовый сайт или бесплатный веб-хостинг — отличный способ попрактиковаться и учиться без риска и затрат — в дополнение к затраченному времени.

Благодаря практическому опыту владелец веб-сайта также может лучше оценить любых нанятых консультантов или сотрудников. Легче оценить, дает ли кто-то вам правильную оценку проблемы, если вы можете решить ее самостоятельно. Но в большинстве случаев, сами хостинг-компании предлагают пакеты услуг по администрированию выделенного сервера.