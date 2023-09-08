Чи легко в Україні отримувати УБД? Пояснюють юристи

Україна переживає складний період у своїй історії, пов’язаний з військовою операцією на сході країни, яка у 2022 році переросла у повномасштабну війну.. Солдати та добровольці, які були на фронті, можуть подати заяву на отримання статусу учасника бойових дій. Цей статус відкриває доступ до різних пільг та програм державної й інвесторської підтримки.

Як і всі державні процеси, процедура отримання УБД штучно ускладнена, а на місцях систематично порушуються права заявників. У таких ситуаціях важливою стає роль військового адвоката, який допомагає воїнам отримати заслужений статус і захищає їхні права та інтереси. Фахівці адвокатського об’єднання «Актум», які мають великий досвід супроводу таких процедур розповідають про те що дає статус УБТ та які можуть бути проблеми при його отриманні.

УБД: що це означає?

Статус учасника бойових дій — це визнання особистого внеску громадянина в захист національної безпеки та територіальної цілісності України. Це також дає можливість військовим отримати різні пільги та соціальну підтримку від держави. До основних переваг отримання статусу УБД в Україні належать:

Соціальна підтримка. Право на різні соціальні пільги, такі як безкоштовний проїзд на громадському транспорті, пільговий проїзд залізницею, знижки на комунальні послуги тощо. Медична допомога. Воїни-учасники бойових дій мають право на медичне обслуговування, включаючи безкоштовне лікування у військових лікарнях та клініках; Пільги для сімей. Сім’ї учасників бойових дій також можуть розраховувати на особливі умови (наприклад, під час здобуття освіти) та соціальну підтримку.

Отримання УБД: навіщо звертатись до адвоката?

Процес отримання статусу учасника бойових дій в Україні зазвичай може бути складним і багатоетапним. Попри офіційні заяви про спрощення, насправді чиновники штучно створюють багато перепон. У таких ситуаціях важливою стає роль військового адвоката, який:

надає громадянам, які бажають отримати статус учасника бойових дій, необхідну інформацію щодо процедури та вимог;

допомагає воїнам зібрати необхідну документацію і заповнити заяву;

може представляти інтереси воїнів перед органами влади та службами, відповідальними за прийняття рішень щодо статусу учасника бойових дій.

У випадках, коли військовослужбовці стикаються з відмовою чи незаконними діями влади щодо статусу, військовий адвокат може представляти їхні інтереси в суді та захищати права.

Отримання статусу УБД в Україні має велике значення для воїнів, які брали участь в бойових діях. Військовий адвокат відіграє важливу роль у цьому процесі, забезпечуючи захист їхніх прав та інтересів.