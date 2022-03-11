Де у Києві пенсіонери та інваліди можуть отримати допомогу (адреси)

Через війну в Україні можливі проблеми з доступом до продуктів харчування

У Києві особи із числа соціально незахищених категорій та ті, хто опинився у складних життєвих обставинах, можуть звернутися до територіальних центрів соціального обслуговування за місцем проживання та отримати продуктові набори. Про це повідомляє КМДА.

Хто може розраховувати на допомогу:

особи з інвалідністю;

сім’ї, у яких виховуються діти з інвалідністю;

самотні люди похилого віку;

паліативні хворі;

особи, чий дохід не перевищує суми двох прожиткових мінімумів.

Адреси у Києві, де можна отримати продукти: