Де в Україні «сидіти» краще? Рейтинг вітчизняних в’язниць
Міністр юстиції Денис Малюська представив віртуальну карту українських тюрем, на якій в режимі реального часу можна відстежити їх показники і дані у вигляді інфографіки.
Про нововведення міністр повідомив в Facebook, відзначивши, що таким чином можна скласти рейтинг місць позбавлення волі в Україні.
При рейтингуванні бралися до уваги фінансова діяльність закладів, кадрове забезпечення, безпека / режим, соціально-виховна робота, умови утримання ув’язнених, дотримання прав людини, рівень охорони здоров’я та ін.
Таким чином, за результатами оцінки, найбільша кількість балів набрали:
- Качанівська колонія (№ 54) (Харківська область) — 769,52 бала;
- Надержинщинська колонія (№ 65) (Полтавська область) — 746,75;
- Диканівська колонія (№ 12) (Харківська область) — 743,36;
- Полтавська колонія (№ 64) — 729,71;
- Мелітопольська колонія (№ 144) (Запорізька область) — 697,04;
- Покровська колонія (№ 17) (Харківська область) — 687,79;
- Холодногорская колонія (№ 18) (Харківська область) — 675,27;
- Божківська колонія (№ 16) — Полтавська область) — 671,24;
- Каменська колонія (№ 34) (Дніпропетровська область) — 667,31;
- Темнівська колонія (№ 100) (Харківська область) — 663,48.
Як видно зі списку, найбільш упорядкованими в даний час є колонії в Харківській, Полтавській і Дніпропетровській областях.
При цьому міністр уточнив, що рейтинг був складений на основі даних 2020 року, а оскільки це сталося вперше — неминучі деякі незначні помилки. // Юлія ЛУГОВА, «ФАКТИ»Tweet