В Киеве все чаще предпочитают брать моторные яхты в аренду

У жителей Киева высокой популярностью пользуется отдых на берегу Днепра. Одни люди предпочитают устроить пикник в кругу семьи, другие – принять участие в активных развлечениях или заняться рыбалкой, а третьи – спокойно провести время в одной из рекреационных баз, расположенных рядом с рекой. Однако всех их объединяет одно – любовь к поездкам на яхте по Днепру.

Преимущества аренды моторных яхт

Сегодня арендовать моторные яхты в Киеве может как турист, так и практически каждый житель столицы. Благодаря своим преимуществам эта услуга весьма популярна и востребована у горожан.

Достоинства аренды яхт:

Чтобы получить удовольствие от поездки на моторной яхте, не нужно покупать судно и тратить огромное количество денег на его содержание. Почасовая аренда моторной яхты https://katera.ua/shop/motornye_yakhty/ помогает сэкономить личные финансовые средства и получить удовольствие от отдыха.

В столице можно арендовать судно любого класса комфорта от эконом до VIP. Стоимость проката достаточно выгодная. Она начинается от 1800 грн за каждый час плавания. Минимальное время аренды судна, как правило, составляет 2 ч.

Моторные яхты – универсальные транспортные средства, подходящие для различного вида отдыха: экстремального, семейного, романтического, активного, познавательного, спортивного. На ней можно организовать полноценное торжество начиная от дня рождения и заканчивая свадьбой.

Моторная яхта – быстроходное и маневренное транспортное средство, которое позволяет достаточно быстро добраться до пункта назначения. Кроме того, высокая скорость позволяет использовать судно для занятия такими активными развлечениями как катание на водных лыжах и вейкборд.

Яхты знамениты своим высоким уровнем комфорта и устойчивостью к волнам на воде. На них одинаково приятно плавать и отдыхать. Их смело могут выбирать люди, страдающие морской болезнью.

Бронирование судна в Киеве осуществляется всего за 10 мин.

Почему аренда моторной яхты является выгодной

Плавание на моторном судне – одно из самых популярных, но в то же время и наиболее дорогих развлечений в мире. Благодаря возможности арендовать яхту, люди могут заниматься любимым видом отдыха в любое удобное для себя время. Нужно всего лишь спланировать дату путешествия, а затем связаться с капитаном судна или обратиться в фирму, предоставляющую на прокат современные и технически оснащенные моторные яхты.

В украинской столице можно арендовать яхту, пассажировместимостью от 2 до 30 чел. Стоимость проката рассчитывается целиком за все судно, а не за отдельного пассажира. Поэтому путешествовать группой людей намного выгоднее, чем одному.

Часто моторные яхты арендуют для организации на их борту какого-либо мероприятия или торжества. По своей стоимости праздник на судне может обойтись дешевле, чем аренда банкетного зала в ресторане или кафе. Моторные яхты идеально подходят для бизнес-встреч и деловых переговоров. Находясь далеко от шума и суеты города, удается намного лучше сосредоточиться на важных моментах и настроиться на конструктивную беседу.

На борту яхты с легкостью можно организовать небольшой фуршет или полноценный банкет. Пассажиры могут не беспокоиться, что они останутся голодными во время путешествия. Также на судне можно устроить танцы или какие-либо другие веселые развлечения.