Декларації-2020: на яких авто їздять керівники обласних прокуратур (фото)

«Слово і діло» продовжує вивчати декларації політиків та чиновників. Нещодавно видання писало, яке майно показали співробітники СБУ, які в 2020 році приховали декларації.

Сьогодні пропонуємо подивитися, які автомобілі задекларували керівники обласних прокуратур.

По чотири авто задекларували керівники Київської міської та Черкаської обласної прокуратур. Тільки у двох глав облпрокуратур немає автомобіля. Відзначимо також, що найскромніші автомобілі у керівників військових прокуратур, або які були військовими прокурорами (Олексій Хоменко — нині керівник прокуратури Київської області має Toyota RAV4 2008 р.в., або Андрій Миколайчук — керівник прокуратури Тернопільської області взагалі немає автомобіля).

Найбільше автомобілів у керівника Київської міської прокуратури Олега Кіпера. Особисто йому належить Toyota Camry 2018 року, Land Rover Range Rover 2017 року і ВАЗ 2005 року випуску. Його дружина їздить на новенькій Toyota Rav4.

Чотири автомобілі також в родині голови Черкаської обласної прокуратури. Олександр Воронін задекларував KIA Picanto 2007 року, два Mitsubishi Outlander 2007 і 2020 років, Nissan Almera 2007 року.

Голова Кіровоградської обласної прокуратури Володимир Твердохліб задекларував Lexus RX350 2018 року випуску, Toyota Camry 2007 року і Honda CR-V 2008 року.

Три автомобілі також у керівника Полтавської обласної прокуратури Антона Столітнього: BMW Х5 2012 року, BMW Х3 2018 року і Subaru Forester 2011 випуску.

Керівник Сумської обласної прокуратури Олексій Тубелець задекларував три автомобілі. Він сам орендує Toyota Land Cruiser 2020 року, а у власності його дружини Mercedes-Benz GLE 2017 року і багі Polaris 2014 року.

Не виявилося автомобіля у глави Рівненської обласної прокуратури Андрія Рудницького, а також у керівника Тернопільської облпрокуратури Андрія Миколайчука. При цьому декларації у чиновників не бідні – є нерухомість, заощадження готівкою і на банківських рахунках. // Вартові еспресо