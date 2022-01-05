Депутат «СН» заявив, що жоден закон в Україні не передбачає обов’язкову реєстрацію SIM-карт за паспортами

«Жоден із законів та жодна законодавча ініціатива – ані про електронні комунікації, ні про регулятора – не передбачають прив’язку SIM-картки до паспорта».

При цьому, якщо громадянин або громадянка добровільно хочуть прив’язати свій номер до паспорта, то вони можуть це зробити. Але такої вимоги немає ані у чинному законодавстві, ані у жодному із запропонованих законопроєктів.

Три законопроєкти, але у жодному немає вимоги реєстрації SIM-карт

Низка медіа поширили новину, що з 1 січня 2022 року до 2025 року потрібно обов’язково зареєструвати свою SIM-карту за паспортом. Але нібито затверджена законом обов’язкова реєстрація свого номеру виявилася фейком.

Тож що нині прийняла та розглядає Верховна Рада та чи є там щось про SIM-карти?

1. Оновлений закон «Про електронні комунікації» набрав чинності 1 січня. За словами Федієнка, це технічний законопроєкт. У ньому немає ні слова про обов’язкову реєстрацію номера.

2. Жодного слова про таку реєстрацію немає і в законопроєкті про регулятора у сфері електронних комунікацій, який нині перебуває на розгляді у Верховній Раді. У грудні Верховна Рада ухвалила його у цілому. Цей закон створить в Україні регулятора у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та поштового зв’язку європейського зразка.

3. Працюють нині також над законопроєктом № 6183 про IMEI-коди мобільних телефонів (IMEI — це унікальний міжнародний ідентифікатор, який присвоюється кожному смартфону у світі). Але й він не стосується SIM-карт.

Дата — 2025 рік — могла потрапити у фейкову новину саме з закону про IMEI

«Україна лідирує у світі серед контрабандного ввезення мобільних. Кожного місяця бюджет не доотримує понад 20 млн доларів через те, що є контрафактна продукція. До нас звернулися компанії «Apple», «Samsung» та інші з проханням запровадити механізм контролю», – каже Олександр Федієнко.

Депутати пропонують зареєструвати в єдиній базі всі смартфони з офіційними ідентифікаторами — IMEI-кодам. Ввезені контрабандою смартфони не потраплятимуть у таку базу, їх пропонують блокувати. Ідея у тому, аби до 2023 року наповнювати цю базу. А з 2025 року контрафактні телефони отримають статус заборонених, про що мобільні оператори повідомлять абонентам.

Керівник сектору IT&Телеком Офісу ефективного регулювання BRDO Ігор Самоходський пояснив в ефірі Громадського радіо, у чому небезпека такого законопроєкту.

«Знову створяться додаткові корупційні ризики. Адже внести у списки можуть пропонувати за гроші. Тобто зараз корупція у нас лише на митниці, коли ввозять нелегально, а будуть і хабарі за те, щоб включати в базу IMEI. Ми вважаємо, що якщо є проблема з нелегальним імпортом, то з цим повинна працювати митниця».

Проте цей законопроєкт поки що не проголосований. І у ньому теж не йдеться про реєстрацію SIM-карт.

Тобто реєструвати SIM-карти за паспортом не потрібно?

Жодної обов’язкової реєстрації SIM-карт в Україні не впровадили. І у жодній законодавчій ініціативі поки що про це не йдеться.

Разом з тим Олександр Федієнко рекомендує людям, які використовують свій номер телефону як фінансовий, усе ж реєструвати свій номер за паспортом. Це не обов’язково, але корисно. Адже завадить шахраям скористатися вашим телефоном для отримання доступу до ваших коштів.

«Крім того, у багатьох людей до одного номера телефону прив’язані соцмережі, месенджери, електронна пошта. А отже зловмисники можуть отримати доступ до усіх ваших особистих профілів та даних», — каже він.

Обговорення ідеї обов’язкової реєстрації SIM-карт за паспортом ведеться. Але поки що це тільки обговорення. А в Офісі ефективного регулювання BRDO додають:

«Нині громадяни та громадянки можуть самі обирати: реєструвати свій номер чи ні. Але при цьому у них є можливість користуватися номером знеособлено. Ми вважаємо, що це право не можна забирати».