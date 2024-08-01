З 1 серпня сервісцентри МВС починають видавати оновлені бланки водійських посвідчень із додатковим захистом

З 1 серпня сервісні центри МВС видаватимуть бланки посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу нового зразка. Вони матимуть додаткові елементи захисту.

На захисному покритті бланків до голографічного зображення емблеми МВС додається спеціальне маркування. Воно складається з трьох літер і шести цифр. Такий посилений захист суттєво знизить ризики підробки документів.

Також з’явиться ще один елемент захисту на бланках свідоцтва про реєстрацію автомобіля, які вже видаються. Це QR-код, що розміщений у правому нижньому куті: Він містить посилання на онлайн-сервіс Головного сервісного центру МВС, де можна перевірити свої документи. Після сканування QR-коду на екрані з’явиться вся інформація, внесена до електронного реєстру – серія, номер документа та дані про транспортний засіб.

Звертаємо увагу, що всі видані раніше в сервісних центрах МВС документи залишаються дійсними і громадяни можуть продовжувати ними користуватися. Однак, за бажанням, можуть звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС та обміняти на новий зразок посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію автомобілів.

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС у Фейсбук та Інстаграм . Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію шукайте на сайті .

Головний сервісний центр МВС України