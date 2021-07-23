Почему украинцы кинулись покупать поддержанные машины с американского рынка

Американские автомобили всегда находятся в центре внимания автолюбителей. Но это не единственная причина для приобретения машины в Соединенных Штатах.

Обычно американцы не пользуются одним и тем же автомобилем долгие годы. С появлением новых и модифицированных вариантов, они торопятся менять свои машины на более новые и технологичные.

Если финансовое состояние не позволяет приобретать роскошные иномарки с автосалона, то украинцы обращают внимание на автомобили из Америки, выставленные на продажу на аукционах или торговых стоянках. При этом продавцом выступают как юридические компании, так и физические лица.

Преимущества приобретения поддержанных машин с американского рынка

Импорт транспортного средства из страны за океаном достаточно не простой процесс. Но если учитывать цену с 30-40% скидками на б/у автомобиль, то преимущества очевидны, считают специалисты компании CarsFromWest.

Привозить авто из США можно самостоятельно или с помощью специальных фирм, которые помогут с выбором, транспортировкой, хранением и оформлением поддержанных иномарок. Второй вариант больше подходит для неопытных покупателей и позволяет обходить мошеннические предложения.

В качестве основных преимуществ, при покупке авто из США, стоит отметить следующие факторы:

адекватная бюджетная стоимость;

возможность прослеживать историю автомобиля, выставленного на продажу (есть специальные сетевые платформы);

доступность выгодных вариантов на машины с небольшим пробегом;

широкий ассортимент на любой бюджет;

регулярное обновление рынка в результате поступления даже еще «свежих» марок и т.п.

Иногда на вторичный рынок поступают новые модели известных иномарок. Объясняется это тем, что многие американцы не желают ездить на машине, «пережившей» аварию, даже если ее повреждения незначительные, отмечают эксперты компании. Они не намерены раскошелиться на ремонт, этим занимаются специальные сервисы и страховые компании, которые последовательно выставляют автомобиль на аукцион. Тут у покупателей появляется шанс приобретать роскошную машину американской сборки по лучшей цене.

Процесс приобретения и оформления транспортных средств из США

Фото: https://carsfromwest.com/

Первым делом нужно определиться с дилером, который предоставляет выгодные условия по покупке, доставке и всех сопутствующих моментах.

Затем определиться с бюджетом и выбрать подходящую марку и модель авто. Специалисты готовы даже проверить техническое состояние выбранной машины и помочь в подборе авто.

Далее победить в торгах и ждать доставку.

При прибытии вашего авто из США его нужно будет растаможить. На стоимость растаможки влияет цена, год выпуска транспортного средства, тип и объем его двигателя (лошадиная сила мотора). Процесс растаможки может занять от 2-5 дней до 2 недель. При покупке через дилера можно сразу узнать конечную стоимость (формальные процедуры, перевозка и т.д.) и оплатить.