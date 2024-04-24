Держдеп США додав український телемарафон у звіт щодо порушення прав людини

Державний департамент США опублікував звіт за 2023 рік, який стосується порушення прав людини в України, додавши туди національний телемарафон.

Про це йдеться на сайті відомства.

«Президент Зеленський підписав указ про введення воєнного стану в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що дало можливість запровадити подальші обмеження для ЗМІ та медіасвободи», – наголошується у звіті.

Зокрема, національний телемарафон, на думку Держдепу США, дотримується урядової лінії у висвітленні російсько-української війни.

Разом з тим у звіті наголошується, що «уряд заборонив/заблокував/ввів санкції проти ЗМІ та окремих журналістів, яких вважали загрозою нацбезпеці або які висловлювали позиції, що, на переконання представників влади, підривають суверенітет і територіальну цілісність країни»

Щобільше, деякі ЗМІ повідомили про відсторонення від вигідних контрактів на наземне мовлення та тиск з боку Офісу президента ще навесні 2022 року, додають у звіті.

«Частина спікерів, які критикували владу, також потрапили до чорного списку урядових новинних програм. Журналісти-розслідувачі, які критикували владу, іноді ставали мішенню негативних кампаній у соціальних мережах, іноді через дружні до уряду канали. На свободу ЗМІ продовжували впливати й інші практики, зокрема самоцензура», – вказано в документі.

На момент публікації пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики не коментувала звіт Держдепу США.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики України підтвердило, що для працівників телеканалів, які беруть участь у телемарафоні «Єдині новини», зберігається бронювання від мобілізації.

До слова, міжнародна фінансова допомога скорочується, тож якщо цьогоріч єдиний телевізійний марафон не змінить формат, і в людей не відновиться довіра до нього, треба буде думати над його завершенням. Про це розповів народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. // Главком