Держдеп США додав український телемарафон у звіт щодо порушення прав людини
Державний департамент США опублікував звіт за 2023 рік, який стосується порушення прав людини в України, додавши туди національний телемарафон.
Про це йдеться на сайті відомства.
Зокрема, національний телемарафон, на думку Держдепу США, дотримується урядової лінії у висвітленні російсько-української війни.
Щобільше, деякі ЗМІ повідомили про відсторонення від вигідних контрактів на наземне мовлення та тиск з боку Офісу президента ще навесні 2022 року, додають у звіті.
«Частина спікерів, які критикували владу, також потрапили до чорного списку урядових новинних програм. Журналісти-розслідувачі, які критикували владу, іноді ставали мішенню негативних кампаній у соціальних мережах, іноді через дружні до уряду канали. На свободу ЗМІ продовжували впливати й інші практики, зокрема самоцензура», – вказано в документі.
На момент публікації пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики не коментувала звіт Держдепу США.
До слова, міжнародна фінансова допомога скорочується, тож якщо цьогоріч єдиний телевізійний марафон не змінить формат, і в людей не відновиться довіра до нього, треба буде думати над його завершенням. Про це розповів народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. // ГлавкомTweet