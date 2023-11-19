Деяких українських студентів можуть позбавити стипендій

У Міносвіти пояснили, у якої категорії студентів можуть забрати стипендії і чи дозволить це збільшити виплати іншим.

Українським студентам, які наразі перебувають за кордоном, можуть скасувати виплати стипендії, щоб збільшити фінансування стипендій в Україні. Про це повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький в ефірі інформаційного телемарафону.

“Стипендії не повинні платити тим студентам, які є за кордоном. Вони можуть і далі вчитися, але питання стипендіального забезпечення буде, мабуть, їм перекрите. І в даному випадку це означатиме, що в нас буде економія коштів, яка дозволить нам збільшити стипендії для студентів, які наразі є в Україні”, – сказав він.

Заступник міністра освіти наголосив, що держава має в першу чергу допомогти тим студентам, які наразі залишаються та навчаються в Україні.

“Щоб вони дійсно мали можливості вчитися. Академічна стипендія це для того, щоб їм допомогти отримати знання, які потрібні для перемоги і для відбудови України після перемоги”, – додав Винницький.

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У жовтні стало відомо, що українських студентів, які перебувають в академічній відпустці, можуть мобілізувати. У Міністерстві освіти і науки України пояснили, що ця категорія студентів підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період.

У листопаді президент України Володимир Зеленський дав доручення Міністерству освіти і науки зняти частину обмежень зі студентів та науковців “не мобілізаційного віку”, щоб дозволити їм виїзд за кордон. // УНІАН