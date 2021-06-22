Долгосрочные рабочие визы гражданам Украины будет оформлять консульство Чехии во Львове

Как сообщает агентство ЧТК, граждане Украины, желающие оформить рабочие визы для трудоустройства в секторе пищевой промышленности, сельского и лесного хозяйства, теперь смогут подавать заявления в консульстве во Львове.

Соответствующий проект, выдвинутый МВД и Министерством сельского хозяйства, был одобрен на заседании правительства Чехии. Поправка вступает в силу с 1 июля, передает Radio Prague.

Квота на получение долгосрочных рабочих виз гражданами Украины составляет 1500 человек в год, или 125 в месяц. Программа была открыта в декабре 2019 г. и рассчитана до конца следующего года.

В течение года чешские лесничества и сельскохозяйственные фирмы подали заявки на 700 работников из Украины. Также чешские компании заинтересованы в рабочих по обслуживанию станков и оборудования, механиках и ремонтниках.