Дорогих квартир в Киеве хватает, но не для удовлетворения всех требований покупателя

В Украине нет недостатка в людях с высокими финансовыми возможностями, которым также нужно пространство для жизни, и их требования к этому пространству намного выше, чем у среднестатистического гражданина, особенно если они увидели, что означают премиальность и роскошь в других местах в своих поездках за границу.

В последние годы рынок недвижимости в Украине был захвачен всевозможными проектами премиум-класса и класса люкс в большинстве крупных городов, но особенно в столице. В стране, считающейся бедной, появление этих дорогих проектов недвижимости все чаще считается парадоксальным.

Даже за последние пару лет, когда наметилась ускоренная тенденция строительства дорогого жилья, появилось множество разных проектов не только в столице, которые девелоперы считают эксклюзивными. Они дополняют уже существующее предложение на рынке, отмечают специалисты агентства недвижимости The Capital.

По мнения экспертов этой платформы по поиску премиальной недвижимости, которые работают с верхним сегментам новых домов в Киеве (сегменты средний, средний-высокий, премиум и люкс в центральных районах), число миллионеров в стране значительно увеличилось за последние два года, и если мы посмотрим на рынок недвижимости, то предложений которые отвечают потребностям этой категории покупателей пока недостаточно.

Что ищут люди с деньгами

По словам специалистов АН The Capital, большинству из них удалось попутешествовать по миру и увидеть всевозможные эффектные квартиры и недвижимость в более развитых странах, поэтому они хотели бы найти то же самое в Украине, но рынок не всегда настолько гибок.

Обычно такие покупатели ищут историю. Это означает участие профессионального дизайнера, большую площадь, больше комнат. Иметь то, что мы видим в американских фильмах, квартиры с прогулочной гардеробной, с просторной ванной комнатой, иметь террасы, красивый панорамный вид и так далее.

Таких квартир не очень много в нашей стране. В Киеве таких, которые соответствует всем этим требованиям также недостаточно. Дорогих квартир хватает, но не для удовлетворения всех требований покупателя.

Что касается критерия «история», то они лучше подходят для покупателей, независимо от того, говорим ли мы о новой или старой недвижимости, потому что люди хотят жить в узнаваемом месте, в здании значимом в районе, где они находятся, чтобы это также указывало на их статус в обществе.

«К счастью, мы, люди, чувствуем необходимость быть частью истории, и когда вы покупаете что-то, у чего есть история, вы чувствуете себя особенным. Мы хотим сказать, что купили дом, потому что в нем есть что-то особенное. Поэтому нам нужна красивая история, стоящая за этим», — отмечает один из специалистов агентства.

Доказательством этого утверждения является то, что, хотя агентство занимается в основном новыми жилыми проектами, все еще есть клиенты, которые просят их облегчить покупку старой недвижимости в центре Киева.

Почему мало квартир на вкус богатых?

Основная проблема связана с понятием элитного жилья, которое отличается от того, что подразумевается под роскошью в «американских фильмах».

«Роскошь также должна подразумевать интересное разделение, наличие перепадов уровней на полу и на потолке. То есть важно иметь гостиную высотой не менее 3-4 метров, иметь очень большие окна. Кроме того, только потому, что у вас роскошная отделка в доме, не означает, что дом роскошный. По крайней мере, с моей точки зрения, дорогая отделка не означает роскошь, ведь она относится к разряду расходных материалов. И не потому, что они испортятся, а потому, что через какое-то время вы почувствуете необходимость их поменять, переделать свой дом, потому что вам надоест то, как они выглядят», — поясняет один из экспертов агентства.

Панорамный вид, вид на парк, современный пейзажный бассейн, который расположен на зданиях, являются гораздо более важными показателями того, что означает роскошь. Доступ к некоторым эксклюзивным объектам также гораздо важнее. Часто в Киеве строят комплексы, в которых есть собственный спа-центр, которым могут пользоваться только жители, доступ к которому есть только у них.

Даже услуги, предоставляемые застройщиками или владельцами этих зданий, являются гораздо лучшим показателем роскоши, чем дорогая отделка. Речь здесь идет о таких услугах, как консьерж, управление недвижимостью. Если вы покупаете квартиру за несколько сотен тысяч евро, вы надеетесь, что вам не придется решать определенные проблемы, которые могут возникнуть.

Только в последние годы стали появляться квартиры и дома, которые предлагают список функций и возможностей, которые действительно вписываются в концепцию роскоши, к которой в настоящее время стремятся миллионеры в Украине.

Некоторые апартаменты в Киеве классифицируются как более роскошные из-за того, что они построены в очень хороших, эксклюзивных районах столицы, таких как Липки, Печерск, Подол и так далее, но их характеристики и удобства необязательно характеризуют их как роскошные дома.

Да, некоторые квартиры в Киеве очень дорогие и считаются роскошными, потому что находятся в очень хорошем районе, но они не имеют достаточно больших площадей, отделка хоть и дорогая, но не на самом высоком уровне качества, даже не высокого класса даже снаружи. Они также не имеют вокруг себя объектов, отвечающих требованиям и потребностям тех, у кого есть деньги.