Дружина заступника голови ОП Шурми цьогоріч придбала землю та будинок біля Дніпра під Києвом – Bihus

Влітку цьогоріч дружина заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми Юлія придбала землю та старенький будинок під Києвом.

Про це йдеться в розслідуванні “Bihus Info”.

Нерухомість знаходиться вздовж Дніпра за селищем Козин у Київській області.

“Вартість невідома, оскільки декларації за 2023 рік ще не подавали”, – йдеться в відео.

Варто зазначити, що дружина Шурми займається підприємницькою діяльністю як ФОП та у 2022 році заробила менше мільйона гривень.

Також журналісти з’ясували, що якраз після звільнення Ростислава Шурми з посади гендиректора “Запоріжсталі” олігарха Ріната Ахметова у 2020 році та перед призначенням заступником Єрмака в ОП, дружина чиновника придбала апартаменти у центрі Києва площею понад 700 квадратних метрів за понад 73 мільйони гревень.

Також сім’я володіє сусідньою однокімнатною квартирою площею трохи більше 50 квадратних метрів за 3 млн грн та двома паркомісцями за 600 тис грн. Паркомісця в елітному ЖК були придбані у 2021 році.

Нагадуємо:

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма у 2022 році отримав 681,5 тисячі гривень доходу, з них зарплата за місцем роботи становила 415,6 тисяч гривень.

Дружина Ростислава Шурми Юлія отримала торік майже 870 тисяч гривень доходу.

Також у декларації за 2022 рік вказується, що сім’я позичила брату Ростислава Шурми Олегу понад 210 млн грн (понад 5,5 млн дол в еквіваленті). Ця сама інформація є і в декларації чиновника за 2021 рік. // Економічна правда