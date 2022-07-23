Диета и устойчивый стресс способствуют возникновению расстройств пищеварения

Случайные расстройства пищеварения могут быть вызваны несколькими возможными причинами, часто диапазон их от диеты до ежедневного стресса.

В большинстве случаев симптомы проходят сами по себе, часто помогает лекарство для улучшения пищеварения, если оно есть в аптечке, в противном случае есть простые действия, которые можно выполнить, не выходя из собственного дома, чтобы облегчить дискомфорт.

Наиболее распространенными симптомами, возникающими при расстройствах пищеварения, являются боль в животе, тошнота, рвота, вздутие живота, запор, диарея и изжога. Несбалансированное питание или нездоровый образ жизни могут привести к появлению этих симптомов. Изменение образа жизни, консультация врача-специалиста, прием рекомендованных врачом препаратов для улучшения пищеварения являются лучшими методами улучшения состояния пациента.

Способы улучшения пищеварения

Есть несколько методов, не считая препараты для пищеварения, с помощью которых его можно улучшить. Специалисты сети “Аптека Доброго Дня” представляют самые важные из них.

Снижение стресса



Многие люди могут испытывать специфические симптомы расстройства пищеварения перед экзаменом или важным жизненным событием. Однако не этот тип стресса приводит к возникновению расстройств пищеварения, а устойчивый стресс. Это может повлиять на связь между мозгом и кишечником, что приведет к расстройству.

Существует важная связь между физическим и психическим здоровьем, и снижение стресса может оказать положительное влияние на оба. Специалисты рекомендуют следующие методы борьбы со стрессом:

поддержка близких людей;

избегание конфликтов и стрессовых ситуаций;

регулярные физические упражнения;

полноценный отдых.

В случае напряженных дней у большинства людей возникает соблазн поесть на ходу или пропустить определенные приемы пищи. Эти вещи могут вызвать расстройство желудка и пищеварительный дискомфорт, по этой причине очень важно выделять достаточно времени для приема пищи.

Регулярные физические упражнения

Занятия спортом умеренной интенсивности могут помочь пищеварению. Поддержание вертикального положения позволяет гравитации перемещать пищу по пищеварительной системе. Следует знать, что даже короткая прогулка может помочь уменьшить вздутие живота и чувство сытости.

Снижение уровня пищеварительных газов

Появление газов в пищеварительной системе вызывается заглатыванием воздуха при употреблении какой-либо пищи. Кроме того, организм может выделять газы во время переваривания пищи. Газ в кишечнике приводит к вздутию живота и дискомфорту.

Наличие определенного количества газа в пищеварительной системе является физиологическим, но некоторые виды деятельности могут повышать уровень газа, что приводит к появлению симптомов расстройства пищеварения. Примерами такой деятельности являются:

жевательная резинка; употребление газированных напитков; поедание пищи на ходу; использование неподходящих зубных протезов.

Продукты, которые при переваривании вызывают повышенное газообразование: брокколи, красная фасоль, лук, яблоки, йогурт.

Мягкий массаж живота может помочь газам пройти через кишечник, помогая уменьшить дискомфорт, вызванный вздутием живота.

Увеличение потребления ферментированных продуктов

Ферментированные продукты содержат полезные микроорганизмы, которые помогают сохранять пищу и поддерживать здоровье пищеварительной системы. Физиологически в кишечнике находится определенное количество бактерий, которые помогают переваривать пищу. Если их количество будет чрезмерно увеличиваться, возникнут некоторые расстройства пищеварения. Ферментированные продукты содержат бактерии, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы.

Полезные бактерии можно найти в следующих ферментированных продуктах: пробиотический йогурт, квашеная капуста, кефир и др. Введение этих продуктов в рацион может способствовать улучшению пищеварения.

Увеличение потребления клетчатки

Волокна обладают широким спектром полезных для здоровья свойств: от снижения уровня холестерина до снижения риска сердечных заболеваний. Кроме того, потребление клетчатки может помочь улучшить пищеварение, регулируя перистальтику кишечника.

Согласно рекомендациям по питанию, взрослый человек должен включать в свой ежедневный рацион 30 граммов клетчатки. Идеальными источниками клетчатки являются цельнозерновые продукты, фрукты и овощи, бобовые и др. Кроме того, человек должен потреблять достаточно жидкости, чтобы волокна впитывали достаточно воды, чтобы легко проходить через пищеварительную систему.

Ведение дневника питания

Некоторые продукты и напитки могут спровоцировать появление индивидуальных расстройств пищеварения. Эти триггеры могут варьироваться от одного человека к другому, и ведение дневника, в который записываются приемы пищи, закуски и напитки, а также любые пищеварительные симптомы, возникающие после их употребления, помогает выявить виновников. С помощью этого дневника можно исключить из рациона продукты и напитки, приводящие к расстройству пищеварения.

Диетолог может дать соответствующий совет, прежде чем человек внесет существенные изменения в свой рацион. Дневник питания может помочь диетологу правильно вести пациента.

Отказ от продуктов, вызывающих проблемы с пищеварением

Люди обычно по-разному реагируют на разные продукты и напитки. Однако есть ряд пищевых продуктов, которые часто вызывают проблемы с пищеварением. Одни из самых распространенных таких изделий это:

обработанные пищевые продукты, такие как колбасы, сладости, фаст-фуд и чипсы/закуски;

специи;

картофель фри;

кислые продукты, такие как уксус и цитрусовые (лимоны, апельсины, черенки и др.);

алкогольные напитки;

напитки на основе кофеина;

газированные напитки.

Ограничение потребления этих продуктов может помочь улучшить пищеварение. Кроме того, продукты, богатые солью, сахаром и насыщенными жирами, могут привести к запорам и вздутию живота, потому что они труднее перевариваются.

Визит к врачу

Визит к врачу показан, когда пищеварительные симптомы выражены или присутствуют в течение длительного периода времени. Это может указывать на наличие заболеваний, таких как:

– глютеновая болезнь;

– пищевая непереносимость или аллергия;

– синдром раздраженного кишечника;

– дивертикулит;

– гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Некоторые лекарства, такие как антациды и антибиотики, могут вызывать проблемы с пищеварением. Сопутствующие симптомы представляют собой побочные эффекты препаратов и в большинстве случаев исчезают при прекращении их приема.

Проблемы с пищеварением могут быть вызваны многочисленными причинами, некоторые безобидными, другие более серьезными. Бывают случаи, когда лечение не требуется, но принятие некоторых простых мер может помочь улучшить неприятные проявления.

В случае серьезных состояний лечение необходимо, но некоторые средства также могут быть полезны. Тем не менее, врач должен быть проинформирован заранее, когда происходят значительные изменения образа жизни. Также при появлении неприятных симптомов необходимо сообщить их лечащему врачу, ведь он сможет правильно оценить ситуацию, назначить лекарства для улучшения пищеварения и дать оптимальные рекомендации.