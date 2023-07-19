Ексглава СБУ Іван Баканов набув статусу адвоката у Полтавській області

Ексочільник Служби безпеки України Іван Баканов отримав свідоцтво адвоката від Ради адвокатів Полтавської області після того, як склав іспити та пройшов стажування.

Про це повідомили у Національній асоціації адвокатів України.

Ексочільник Служби безпеки України Іван Баканов отримав свідоцтво адвоката від Ради адвокатів Полтавської області після того, як склав іспити та пройшов стажування.

Керівник Ради адвокатів Полтавщини Володимир Скукіс підтвердив, що 27 червня Іван Баканов отримав свідоцтво адвоката. А також зазначив, що перед цим він пройшов належну процедуру: склав іспити у кваліфікаційно-дисциплінарній комісії, пройшов 6-місячне стажування не за місцем проживання, отримав посвідчення та склав присягу.

Через кілька тижнів Баканова внесли у Реєстр адвокатів України.

“Окремі ЗМІ написали, що 27-го числа його не було в Полтаві, але це не так, він був, я бачив його особисто та мав із ним неодноразове спілкування”, – зазначив Володимир Скукіс.

Щодо запитання, чому саме Рада адвокатів Полтавщини, Володимир Скукіс пояснив:

“Чинне законодавство передбачає складання іспитів за місцем проживання. Рада адвокатів України конкретизувала це словосполучення, “місце проживання”. Це може бути реєстрація місця проживання. Також це може бути і на підставі користування приміщенням (що засвідчує договір оренди). Після війни багато кваліфікаційно-дисциплінарних комісій припинили свою роботу або працюють нерегулярно, наприклад, у Києві чи Харкові. Тому досить часто претенденти демонструють нам саме договір оренди. Так було і з Іваном Бакановим. Це його самостійне рішення”.

Нагадаємо, що 19 липня 2022 року Верховна Рада України звільнила Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України. Тоді підтримали рішення президента звільнити Івана Баканова 265 нардепів.

Під час голосування самого Івана Баканова у залі парламенту не було. Однак коментар Баканова щодо звільнення опублікували у пресслужбі СБУ.

У ньому вже ексочільник Служби безпеки України повідомив про свої здобутки, серед яких виділив:

затримання Віктора Медведчука;

відкриття кримінальних справ, де фігурують топчиновники;

масштабні та масові викриття ворожих агентів у різних державних органах;

боротьба з проросійськими партіями та ворожою пропагандою.

Водночас, поскаржився Баканов, не все з запланованого йому вдалось реалізувати повністю.

“Були й прорахунки, причини яких слід аналізувати окремо. Водночас варто пам’ятати – складно за кілька років змінити систему, яка десятиліттями зазнавала впливу сильного і підступного ворога, що володіє необмеженими ресурсами”, – зауважив він.

Довідково: Іван Баканов з кінця травня 2019 року був першим заступником голови СБУ, котрим його призначив президент Володимир Зеленський, та виконував обов’язки голови.

29 серпня 2019 року був призначений головою СБУ. До того він з грудня 2017 року очолював партію “Слуга народу”. Під час президентських виборів очолював виборчий штаб Володимира Зеленського.

До призначення в СБУ Баканов очолював дві компанії з групи компаній “Квартал” – ТОВ “Квартал 95” (телевізійний продакшн) і ТОВ “Студія Квартал-95” (компанія з організації розваг). // Букви