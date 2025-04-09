Експерти: основні причини звернення по кредит до МФО замість банків – низька фінансова грамотність

У складних фінансових ситуаціях багато українців звертаються до мікрофінансових організацій (МФО) за швидкими кредитами. Однак така “легкість” отримання коштів часто обертається справжньою борговою ямою. Хоча сьогодні навіть банківський кредит на велику суму вже можна оформити достатньо просто, іноді навіть не приходячи в банк кредит, що звісно, набагато безпечніший вибір.

Космічні відсотки МФО — шлях до боргової ями

Головна небезпека мікропозик у МФО — астрономічні відсотки, які можуть сягати кількох тисяч річних. Попри законодавчі обмеження (максимум 365% річних або 1% на день), багато компаній знаходять способи обійти ці ліміти через додаткові комісії та штрафи.

Фінансовий експерт Банку Кредит Дніпро зазначає: “При відсотках більше тисячі річних вилізти із боргової ями просто неможливо”. Тому позика у 2-3 тисячі гривень може перетворитися на борг у десятки тисяч за кілька місяців.

Банківська альтернатива

На противагу МФО, банки пропонують значно вигідніші умови. Зокрема, кредитні картки із “грейс-періодом” дозволяють користуватися кредитними коштами без відсотків протягом певного часу (зазвичай 30-60 днів).

“Можна зануритися в цю кредитну картку і аж до 25 числа наступного місяця, тобто цілий місяць і ще 25 днів ти можеш користуватися цією карткою і до 25 наступного ти маєш повернути використані кошти без жодного відсотка”, — пояснює експерт.

Навіть після закінчення пільгового періоду банківські відсотки залишаються в десятки разів нижчими за ставки МФО. Наприклад, реальна ставка за кредитною карткою може становити близько 3,72% у гривні, тоді як у МФО відсотки обчислюються тисячами.

Кредити на велику суму можуть виплачуватись роками й теж не з такими дикими процентами як у мікрофінансових організацій.

Чому люди все ж обирають МФО?

Існує дві основні причини звернення до МФО замість банків, зазначають експерти:

Низька фінансова грамотність. Багато людей просто не знають про вигідніші банківські продукти. “Я зустрічав особисто людей, які не розуміли, що в банках краще брати ресурси, і більш вигідно, і автоматизовано”, — зазначає експерт. Погана кредитна історія. Для тих, хто вже має непогашені кредити або негативну кредитну історію, банки часто відмовляють у нових позиках. МФО стають єдиним, хоч і небезпечним, варіантом.

Як уникнути боргової пастки МФО?

Перевірте свої можливості в банку. Навіть якщо ви думаєте, що вам відмовлять, варто спробувати. Кредит під 30% річних набагато кращий за позику під 5500%.

Розгляньте альтернативи. Якщо у вашому підприємстві є кредитна спілка, вона може запропонувати значно кращі умови, ніж МФО.

Якщо ви вже в борговій ямі, вступіть у переговори з кредитором. “Не потрібно боятись цього, потрібно наполягати на своїх умовах, тому що в них немає застав і відібрати квартиру — це не так просто для них”, — радить експерт.

Шукайте можливості перекредитування. Позичте у родичів або друзів, щоб закрити найдорожчі мікрокредити і поступово виходьте з боргової ями.

Пам’ятайте: мікрокредити в МФО — це шлях до фінансового краху. Краще витратити більше часу на отримання банківського кредиту, ніж роками виплачувати захмарні відсотки мікрофінансовим організаціям.