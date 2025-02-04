Електронні направлення до лікаря та рецепти надходитимуть у «Дію»

Кабмін затвердив зміни до постанови, які дозволять надавати медичні сповіщення через додаток “Дія”.

У нововведенні, котре анонсував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, користувачі зможуть отримувати важливі медичні повідомлення безпосередньо на свої смартфони.

Зокрема, в “Дії” з’являться сповіщення про:

номери рецептів та коди для їх погашення;

код направлення до лікаря;

запити на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних та затвердження плану лікування.

Як зауважив міністр, відповідні зміни мають на меті спростити доступ до медичної інформації та запобігти втраті важливих даних серед численних SMS-повідомлень.

Над новим сервісом працюватимуть спільно з Міністерством охорони здоров’я. Федоров пообіцяв повідомити про запуск медичних пуш-повідомлень у каналі. // Букви