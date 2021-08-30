Синоптики: 1-го вересня в деяких областях України дощитиме

У перший день осені святково одягнені школярі та студенти йтимуть на Свято Знань.

За прогнозом Sinoptik.ua цього дня в Україні погода буде спекотною на півдні, прохолодною — на заході країни, нестійкою — на решті території. Зараз вся Україна знаходиться в «зеленій» зоні карантину, тому дозволяється проводити святкові лінійки. Дощі можуть перешкодити святу на відкритому повітрі, але тільки в деяких областях.

Осіння погода — це свіжий ранок та теплий або навіть спекотний день. Одягатися цієї пори “по погоді” — означає одягатися “багатошарово”, щоб верхній одяг було легко зняти, коли пригріє сонце. Враховуючи примхи осені, коли несподівано може піти дощ, парасольку краще завжди мати з собою.

1 вересня в Закарпатті, Івано-Франківській та Чернівецькій областях вранці буде лити дощ. Температура повітря не підніметься вище +16 °С, вдень потеплішає на кілька градусів.

До середини дня зона дощів охопить Хмельницьку, Тернопільську, Львівську області. Температура повітря тут буде до +18 °С.

На півдні та сході України очікується малохмарна погода, вранці +21…+24 °С, вдень +25…+28 °С. Без опадів. Увечері місцями можуть пройти дощі.

У центрі країни вранці +17…+18 °С, вдень +20…+22 °С. На Дніпропетровщині до +27 °С. У Вінницькій та Кіровоградській областях місцями дощі.

У північній частині України мінлива хмарність, вранці +15…+17 °С, вдень +21…+22 °С. У другій половині дня очікуються дощі.

У Києві 1 вересня вранці буде свіжа, приємна прохолода, до +17 °С, вдень температура стане вище, до +22 °С. Сонечко буде часто виглядати з-за хмар. Але у другій половині дня стане похмуро, місцями можливі дощі.