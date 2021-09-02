Синоптики: В Україні стане прохолодніше та пройдуть дощі

Схоже на те, що осінь взялася за справу надовго та всерйоз. Але погода в Україні, як це часто буває, неоднорідна та пістрява. Хоча є одне спільне — спостерігається тенденція до зниження температури по всій країні.

Цього року кліматична та календарна осінь наступили одночасно. Температура знизилася та продовжує знижуватися досить різко. Контраст температур позначається на судинах. Спазми судин загострюють будь-які хронічні судинні проблеми та хронічні запалення. Крім того, 6 вересня є ймовірність значної магнітної бурі, що теж несприятливо позначиться на здоров’ї. Тому бережіть себе та дотримуйтесь здорового способу життя.

На заході України погода неоднорідна. За прогнозом Sinoptik.ua, у Закарпатті та Чернівецькій області денна температура до +20 °С. У високогір’ї Карпат +11…+14 °С, а у неділю — холоднеча, вдень +6 °С, в ніч проти понеділка +3 °С. У Луцькій, Тернопільській, Рівненській областях у п’ятницю до +18 °С, у вихідні та понеділок +14…+15 °С. Місцями можуть пройти невеликі дощі. Хмарність змінна, сонечко буде виглядати часто.

На сході країни у п’ятницю місцями пройдуть дощі, денна температура +17…+19 °С, посилення західного та північно-західного вітру до 8 м/сек. У вихідні в Луганській та Донецькій областях +18…+22 °С, очікуються локальні дощі. У Харківській області у вихідні прохолодніше: вдень +15 °С, вночі +6 °С, у суботу буде лити дощ. На початку тижня на сході країни буде до +17 °С, опади навряд чи будуть. Але вересневого сонечка буде багато, та воно вже не зможе віддати стільки тепла, як влітку.

У південних областях України на початку вересня ще тепло, ще багато сонця, та відпочиваючим ще можна не покидати пляжі. На узбережжі Азовського та Чорного морів температура повітря вдень від +20 °С, до +24 °С. Температура Чорного моря біля Одеси +21 °С, Азовського моря біля Бердянська +25 °С. У вихідні та понеділок на півдні країни опадів не очікується. У п’ятницю, 3 вересня буде посилення західного вітру до 9 м/сек.

У центральній частині країни осіння погода. Є надія, що неприємні осінні акценти скоро зникнуть. Але з п’ятниці по понеділок денна температура +15…+17 °С, у Вінницькій області у понеділок +14 °С. У п’ятницю в центральних областях очікується північно-західний вітер до 8 м/сек, у суботу пройдуть дощі.

На півночі України у вихідні стане значно холодніше, вдень +13…+14 °С. Якщо ще в п’ятницю можна було обійтися теплим светром, то у вихідні вже можна надягати куртку з капюшоном від дощу. Сонце ще буде виглядати, та досить часто, але воно не прогріватиме холодне арктичне повітря. У понеділок вранці буде дуже холодно, +10…+13 °С, й вдень температура повітря не підніметься вище +14 °С.

У Києві денна температура у п’ятницю +18 °С, у суботу +16 °С, у неділю та понеділок +14 °С. У п’ятницю буде дути різкий та пронизливий північно-західний вітер, до 6 м/сек. Дощі пройдуть 4 вересня, у суботу. Осінь тільки починається, світла та сонечка поки що достатньо, і, якби холодна арктична маса не господарювала над Україною, було б ще тепло.