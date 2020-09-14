Евросоюз не признает «выборы» в оккупированном Севастополе — заявление

Европейский Союз не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией, а потому не признает проведение «выборов» на Крымском полуострове.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петера Стано, передает УНН.

«Региональные и местные выборы состоялись в Российской Федерации 13 сентября. Выборы губернатора состоялись также в Севастополе. Европейский Союз не признал незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией, а потому не признает проведения выборов на Крымском полуострове. Любой, кто избран на организованном Россией голосовании на Крымском полуострове, который утверждает, что «представляет» Крым и Севастополь, не будет признан ЕС представителем тех территорий, которые входят в состав Украины», — заявил представитель ЕС.

Он подчеркнул, что Европейский Союз остается непреклонным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним, Россия организовала в оккупированном Cевастополе «местные выборы». Наблюдатели от ОБСЕ не были приглашены для участия в наблюдении за голосованием.

В МИД Украины призвали иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ и четко заявить о непризнании результатов так называемых «выборов» на временно оккупированных территориях АР Крым и города Севастополь, а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем расширения санкций.