Евросоюз передаст Украине истребители — Боррель

Кроме того главы МИД союза согласовали помощь Киеву на сумму 450 млн евро.

Отдельные страны-члены Европейского Союза предоставят Украине боевые самолеты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель сказал после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД стран-членов в формате видеоконференции.

«И безусловно, мы собираемся предоставить оружие, истребители. Мы собираемся даже предоставить боевые самолеты. Мы не говорим только о боеприпасах. Мы предоставляем более важное вооружение, чтобы отправить на войну», — заявил Боррель.

Как сказал высокий представитель ЕС, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил Евросоюз, что Украине нужны такие истребители и боевые самолеты, которыми украинская армия сможет управлять. «Мы знаем, о каких типах самолетов идет речь, и некоторые страны-члены имеют такие самолеты», — подчеркнул Боррель.

Он добавил, что эта помощь будет поступать Украине через западную границу.

Кроме того, по словам Борреля, они так же согласовали помощь Киеву на сумму 450 млн евро.

«Мы приняли решение обеспечить украинскую армию летальным оружием на сумму 450 млн евро», — сказал Боррель.

По его словам, дополнительно Украине будет выделено 50 млн евро на нелетальное оружие, топливо и защитные средства.