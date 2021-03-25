Facebook разрабатывает приложение для отсидевших в тюрьме
Facebook разрабатывает приложение, которое поможет адаптироваться в обществе людям, возвращающимся из мест лишения свободы.
Об этом сообщает Bloomberg.
У некоторых пользователей Instagram в ленте начала отображаться реклама, предлагающая зарегистрироваться на тестирование новой платформы, которая позволит освободившимся из мест заключения адаптироваться к обычной жизни.
Приложение The Re-Entry App, которое пока доступно в формате тестирования поможет «подготовиться к жизни после тюрьмы при поддержке сообщества». Сейчас разработчики собирают отзывы, чтобы улучшить сервис.
Представительница Facebook сообщила Bloomberg, что объявление должно было отображаться только в рамках внутреннего теста. «Мы изучаем различные способы устранить пробелы, с которыми сталкиваются представители маргинализированных сообществ в наших приложениях», – отметила она. //
Приложение The Re-Entry App, которое пока доступно в формате тестирования поможет «подготовиться к жизни после тюрьмы при поддержке сообщества». Сейчас разработчики собирают отзывы, чтобы улучшить сервис.
Представительница Facebook сообщила Bloomberg, что объявление должно было отображаться только в рамках внутреннего теста. «Мы изучаем различные способы устранить пробелы, с которыми сталкиваются представители маргинализированных сообществ в наших приложениях», – отметила она. // LIGA.TechTweet