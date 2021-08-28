Гид автолюбителя: дополнительный багажник для авто — варианты крепления

Самый важный инструмент для перевозки багажа или велосипедов на крыше легкового автомобиля — это, без сомнения, багажник. Будь то крепление для велосипеда или багажный бокс, устанавливаемый на крыше, без багажника это невозможно.

Не всегда так просто узнать, какой багажник выбрать https://www.multibox.com.ua/vendors/thule/. Специалисты компании Multibox рассказывают, какие есть варианты крепления дополнительного багажника на легковой автомобиль.

Первоначально вы можете разделить автомобили на четыре категории: автомобили с традиционными направляющими, автомобили со встроенными направляющими, автомобили с точками крепления и автомобили без точек крепления или каких-либо направляющих.

Классические направляющие

Классические направляющие — это рейлинги, которые установлены на старых авто. Для них характерно то, что между направляющими и крышей автомобиля есть зазор, поэтому можно зацепиться за него. Это обычное решение для более старых авто, как правило, универсалов.

Интегрированные рейлинги

Интегрированные рейлинги — это направляющие, расположенные близко к крыше автомобиля. Обычно они не выступают больше, чем на пару сантиметров. Это наиболее распространенный тип рейлингов на новых автомобилях. Во встроенных направляющих может быть несколько отверстий, размер которых не превышает пары миллиметров. Эти отверстия не превращают встроенный багажник в «автомобиль с точками крепления». Без него на машине все еще есть встроенные рейлинги. Можете использовать эти отверстия, независимо от багажника на крыше, в качестве ориентира для определения места крепления багажника на автомобиле.

Точки крепления

На многих автомобилях, особенно седанах и хэтчбеках, на крыше есть 4 небольших люка, которые можно легко выдвинуть. Это точки крепления, которые предназначены для использования багажника на крыше. Существует множество различных точек крепления на автомобилях, а также от производителей фаркопов, что делает посадку идеальной.

Однако иногда точка крепления может работать для нескольких моделей автомобилей, поэтому не нервничайте, если в инструкциях по установке, прилагаемых к багажнику на крыше, говорится больше, чем о вашем автомобиле. Это может быть немного сложно в первый раз, когда вы устанавливаете багажник на крышу, предназначенный для точек крепления, но после этого это будет чистая детская игра, когда все установлено и готово, просто прикрутите туда четыре винта.

Автомобили без рейлингов и точек крепления

Чаще всего у автомобилей отсутствуют как направляющие, так и точки крепления на крыше. Но проблем нет, в любом случае вы сможете установить багажник на машину. Универсальные багажники на крышу от таких производителей как Thules и Menabo устанавливаются на крышу автомобиля, а затем крепятся стальным кронштейном, покрытым резиной, к дверной раме автомобиля.

Многие спрашивают, можно ли прикреплять металлические кронштейны непосредственно к краске дверной рамы автомобиля. Металлический кронштейн покрыт резиновым слоем, что позволяет очень легко прикрепить его непосредственно к ЛКП. Конечно, перед прикреплением их можно протереть начисто, но не клеить скотчем! В клейкой ленте есть риск оседания грязи, которая приносит больше вреда, чем пользы. К тому же багажник на крыше не так устойчиво крепится к автомобилю, как предполагалось производителем. Так что установите багажник полностью в соответствии с инструкциями, и он будет работать нормально.

Установка этого багажника на крышу автомобиля немного сложнее, чем на автомобилях, например, с точками крепления или рейлингами, именно потому, что вы должны стараться быть осторожными, чтобы он оказался по центру автомобиля и прямо у дверных рам.