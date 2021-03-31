Гид автолюбителя: о чем следует помнить при переходе на летнюю резину

Ежегодный вопрос, который приходит в голову многим автовладельцам, когда солнце начинает пригревать: когда менять зимнюю резину на летнюю? Поверьте, вы не одиноки в этом вопросе. Этот вопрос задают тысячи людей каждый год. То же самое, когда речь идет о переходе с летних шин на зимние.

Хорошие летние шины на автомобиле важны не только для безопасности, но и для окружающей среды и кошелька. Шины являются единственным контактом автомобиля с землей, поэтому хорошие шины обеспечивают лучшую безопасность, больший комфорт, меньший расход топлива и бережное отношение к окружающей среде.

Шины сильно влияют на расход топлива автомобилем. Самые энергоэффективные шины сегодня такие, как летние шины Continental известного немецкого производителя, могут дать экономию примерно 10 процентов для кошелька и, конечно же, экономию на окружающей среде.

Когда дело доходит время перехода на летние шины, в некоторых странах регулируются правилами, касающимися зимних шин и шипованных шин. К примеру в Швеции официальное правило гласит, что вы можете перейти на летние шины 1 апреля 2021 года. Это означает, что вы не обязаны по закону использовать летние шины с этой даты. Тем не менее, вы должны ездить с зимними шинами до апреля. В Украине таких правил пока нет, поэтому специалисты компании «REZINA.CC» рекомендуют производить смену зимних покрышек на летние, тогда когда средняя суточная температура окружающей среды будет не менее плюс 7 градусов по Цельсию (включая ночь).

О чем следует помнить при переходе на летнюю резину

Помимо отслеживания температурных показателей и погодных условий, также важно соблюдать меры безопасности. Ниже приведены некоторые моменты, о которых важно помнить перед заменой шин:

Проверьте состояние ваших текущих летних шин, прежде чем бронировать время замены на шиномонтаже. Летние шины должны иметь глубину протектора не менее 1,6 мм в основном протекторе шины. Также имейте в виду, что глубина протектора должна быть не менее 3 мм для обеспечения хорошего трения и управляемости на влажной дороге. Если вы хоть немного не уверены в этом, лучше купить новый комплект шин, и конечно желательно не экономить на этом.

Между новыми летними шинами и шинами, которые использовались 5-7 лет назад, есть большие различия. Эти шины считаются относительно «молодыми», но разработка летних шин идет быстрыми темпами, тот же производитель шин Continental постоянно обновляет модели следую последним технологическим разработкам. Это, в сочетании с тем, сколько ваших шин износилось за эти годы, может оправдать инвестиции в набор новых летних шин современных моделей.

Изучите информацию различных тестов, перед покупкой новых летних шин, и не забудьте почитать отзывы автовладельцев. Покупка набора шин премиум-класса может быстрей окупиться, чем покупка самых дешевых покрышек на рынке, в зависимости от того, сколько вы водите, на какой машине и в каких условиях.

Когда дело доходит до безопасности, решающее значение имеют ширина, рисунок и глубина протектора шины. Эти три фактора влияют на сцепление (пятно контакта) с дорогой. Рекомендуемая минимальная глубина протектора составляет 3 миллиметра, но чем глубже, тем лучше. Новая летняя резина часто бывает 7-8 миллиметров.

Ценовая картина

Цены на шины сильно различаются. Если у вас есть только шины без колесных дисков, нормальный диапазон составляет 1500 –2500 гривен. Но есть шины, которые стоят дороже.

На цену летних шин влияет сочетание марки, характеристик и особенностей. Например, сочетание долгого срока службы и в то же время высокой безопасности и низкого расхода топлива обходится дороже, чем бюджетные решения.

Покупая новую летнюю резину, нужно во многом убедиться. Помимо правильных размеров, вы также должны учитывать индекс нагрузки и скорости. Эти показатели прочно связаны друг с другом. Индекс скорости показывает, насколько быстро вы можете ехать на этих шинах, а индекс нагрузки — максимальную нагрузку на колесо на этой скорости.

На пример индекс 99W, где 99 — индекс нагрузки, а W — индекс скорости. W говорит, что вы можете двигаться со скоростью не более 270 км/ч, а 99, что вы можете делать это с максимальной нагрузкой в ​​775 кг. Таблицы соответствий доступны в Интернете и у продавцов шин.