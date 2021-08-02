Гид автолюбителя: подготовка машины к продаже — что важно учесть

Продажа автомобиля — это ситуация, в которой вы и покупатель сталкиваетесь друг с другом, желая получить лучшее предложение. Покупатель сосредоточен на том, чтобы указать на каждый малейший недостаток в машине, который позволил бы ему снизить цену. Хорошая подготовка автомобиля — залог успеха продавца, ведь таким образом, он может преодолеть аргументы покупателя.

Как подготовить машину к продаже? Этот, казалось бы, простой вопрос оказывается очень важным, ведь состояние автомобиля зависит от конечной суммы, за которую он будет продан. Эксперты компании АвтоБум, которая занимается автовыкупом и продажей авто, рассказывают что нужно учесть при подготовке автомобиля к продаже.

Внешний вид важен

Продажа автомобиля требует больших усилий, чтобы представить его в лучшем свете. Автомобиль должен выделяться из толпы — будь то автовыкуп или продажа сайте объявлений. Речь идет не только о соответствующем, привлекательном содержании рекламы, но, прежде всего, о внешнем виде и хороших фотографиях.

Помните, что покупка автомобиля во многом определяется эмоциями. Если в глазах потенциального покупателя появится чистый, отполированный и ухоженный автомобиль, без мусора, пыли и неприятного запаха внутри — это уже полдела.

Мытье и чистка

Основа хорошей презентации автомобиля — тщательная мойка. Лучше всего это делать вручную, ведь только тогда есть гарантия удаления пятен и грязи. Бесконтактные или автоматические автомойки не очистят все укромные уголки и щели. Между тем, передача автомобиля в руки профессионалов не требует больших затрат, и в результате мы получаем прекрасно очищенный автомобиль.

Стоит подумать о полировке краски, которая позволит скрыть более мелкие царапины. Сделать это можно и самому, но если доверить задачу специалисту, то эффект будет лучше. Затраты не высоки по сравнению с возможной прибылью. Блеск ЛКП действует на покупателей как магнит, а любые пятна, грязь и царапины могут отпугнуть.

Двигатель и ходовая — мыть или нет?

От промывки двигателя лучше воздержаться. Вид чистого, отполированного двигателя наверняка вызовет подозрения в желании скрыть протечки. Аппарат для мытья под давлением также можно использовать для легкого обездвиживания автомобиля путем затопления чувствительных к воде электрических компонентов. Стоит только протереть крашеные детали кузова под капотом — лонжероны или капот изнутри.

С другой стороны, мыть шасси — хорошая идея — не только перед продажей, но и регулярно, во время повседневного использования. Особенно зимой, когда на дорогах огромное количество коррозионной соли.

Помните о мелочах

При продаже автомобиля продумайте каждую деталь. Используйте специальные препараты для полировки шин и пластиковых деталей, чтобы получить более матовый, а не глянцевый эффект. Последние слишком много говорят о том, что владелец пытался искусственно подправить внешний вид автомобиля и его интерьер.

Если у вас легкосплавные диски, очистите их автомобильными химикатами, удалив все следы неприглядной пыли с тормозных колодок или смолы. Также не забудьте проехать на автомобиле хотя бы несколько километров, прежде чем показывать его покупателю, удаляя ржавчину с тормозных дисков. Это поможет избежать впечатления, что транспортное средство долго стоит на площади, не вызывая интереса у покупателей.

Если поверхность фар будет тусклой, автомобиль многое потеряет в глазах потенциального покупателя. Однако заменять все фары необязательно. Есть несколько эффективных способов отполировать их. Одна из них — простая отбеливающая зубная паста. Можно нанести ее на поверхность, подождать, а затем промыть с мягкой тканью.

Безусловно, эффективнее будет использовать специализированную полировальную пасту для пластмасс, применение которой зависит от инструкции, но обычно аналогично приведенной выше. Этот метод эффективен только при небольшом потускнении. Более глубокие царапины удаляются с помощью полировальных машинок, и здесь рекомендуется умелая рука и опыт, потому что легко усугубить ситуацию и, например, расплавить материал фары.

Готовя машину к продаже, следите за тем, чтобы в салоне было как можно больше чистоты. Именно здесь, в каждом закоулке, потенциальный клиент и его спутники будут искать. Начните с того, что выбросьте мусор, не забывая о бардачках, дверных пазах и сиденьях, а также о местах под сиденьями.

Очистите коврики или, в случае сильного износа, замените их и тщательно пропылесосьте все внутреннее пространство. Организуйте багажник — желательно, чтобы он был пустым. Оставьте сверху только обязательное оборудование, такое как огнетушитель или знак аварийной остановки. Любые буксирные тросы, соединительные кабели или баллоны с маслом только предполагают, что машина любит ломаться.

Отверстия от сигарет в обивке сидений и пятна на обивке выглядят плохо — здесь можно, например, использовать эстетичные чехлы на сиденья. Так же, как сломанный пластик, заслонки и ручки — обязательно замените их.

Запах

Наконец, используйте автомобильную косметику, чтобы машина приятно пахла, а пластмассу на приборной панели оживите. Здесь также действует правило отказа от ополаскивателя в пользу препаратов с матовым эффектом. Освежители воздуха и висящие на зеркале новогодние елки могут указывать на попытку скрыть затхлый запах или другую проблему — такая процедура часто встречается в автомобилях, поврежденных наводнением. Лучше их не использовать.

Перед продажей машины стоит вспомнить о такой мелочи, как мытье окон. Если тест-драйв проходит в солнечный день, особенно плохо будет смотреться грязное стекло внутри с отпечатками пальцев и присосок.

Маленькая ошибка — большая проблема

Напоследок хороший совет — избавьтесь от всего, что портит хорошее впечатление и подрывает ваше мнение об автомобиле. Убедитесь, что все лампочки исправны, в том числе и внутри автомобиля. Если кондиционер не охлаждает — проверьте его. Может быть, нужно только добавить фреон. Неисправная система кондиционирования воздуха — одна из основных причин отказа клиентов от покупки или снижение цены.

Позаботьтесь о нем, ведь зачастую причиной этого являются незаметные мелкие дефекты. Менять рабочие жидкости не нужно. Большинство покупателей рассчитывают вложить средства в основные виды деятельности, такие как замена масла, фильтров или даже механизма газораспределения, и не доверяют заверениям продавцов об их отличном состоянии.

Однако если данные элементы были заменены недавно — сцепление, диски, тормозные колодки и т. д. — стоит иметь доказательства этого. Наибольшую доказательную ценность имеет запись в сервисной книжке, подтвержденная печатью авторизованной СТО или другой мастерской. В качестве альтернативы достаточно подтверждения покупки и замены элементов, которое можно проверить, позвонив механику по телефону.