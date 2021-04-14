Гид автолюбителя: прокат авто и одежда за рулем — на что обратить внимание

Аренда автомобиля – верное решение, когда нет возможности сесть за руль собственной машины. Эта услуга пользуется большой популярностью среди тех, кто приезжает в чужой город по делам или во время отпуска. Арендованным авто можно распоряжаться по собственному усмотрению. Главное условие – не превышать лимит пробега и быть ответственным участником дорожного движения. Прокат – это удобно и доступно! Компании с большим автопарком предоставляют в аренду автомобили эконом-, бизнес- и премиум-класса. Каждый клиент может найти для себя подходящий вариант.

Специалисты компании NarsCars советуют сотрудничать только с проверенными фирмами, а не частными лицами. Перед покупкой услуги в компании подписывается договор, где отражены права и обязанности обеих сторон https://narscars.com.ua/kiev-r2 – в таком случае клиенту легче отстоять свои права при соблюдении им правил.

Договор подписан. За рулем должно быть комфортно, в противном случае раздражающие факторы будут отвлекать от дороги. Одним из факторов которые могут повлиять на комфорт и безопасность вождения, является одежда водителя. Подробно о неудобной одежде и обуви – рассказывают эксперты компании.

Осторожно, галстук!

Этот элемент одежды доставил немало неприятностей некоторым своим владельцам во время вождения автомобиля. Если галстук наматывается на руль, человек теряет контроль над ситуацией, транспортным средством и ситуацией на дороге. Это становится причиной серьезных последствий. Есть вероятность наехать на пешехода, «врезаться» в чужую машину и потерять контроль над «баранкой».

Арендуете авто для решения бизнес-задач и вынуждены выглядеть соответственно? Пожалуйста, поправьте галстук, позаботьтесь о собственном комфорте и безопасности. Кстати, аналогично следует делать девушкам, которые любят носить шарфы и легкие шали. Они тоже легко наматываются на руль.

Майка-безрукавка – то, что надо для прогулки, но не для вождения

Когда летом беспощадно светит солнце, человек носит минимальное количество одежды, предпочитает открытые вещи. Майка-безрукавка – одна из них. Почему ее лучше не надевать водителям? Возникают крайне неприятные ощущения. Сиденье будет постоянно соприкасаться с телом. Есть большой риск того, что появятся болезненные ощущения, особенно при контакте с кожаным сидением. В такие моменты водитель теряет контроль над транспортным средством и может выехать на встречную полосу.

Обувь, которую стоит оставить дома

Собираетесь куда-то ехать в жаркий летний день? Надевайте сандали, а не шлепанцы и вьетнамки. На ногах водителя не должно быть пляжной обуви, так как в самый неподходящий момент она подведет. В ней некомфортно жать на педаль. Есть риск того, что нога соскользнет, тапочек останется в стороне, а машина поедет совершенно в другую сторону или не удастся вовремя остановиться.

Следующая информация будет полезной для женщин. Многие участницы дорожного движения не представляют свою жизнь без обуви на каблуках. Обувь на каблуках становится причиной дискомфорта и неуверенности за рулем.

Не хотите «изменять» своим привычкам и предпочтениям? Носите каблуки, но меняйте их на комфортную обувь на низкой подошве перед тем, как сесть за руль. В противном случае можно пострадать или поставить под угрозу жизнь ни в чем не повинных людей.

Будьте ответственным водителем, позаботьтесь о собственной безопасности. Не носите то, что вызывает дискомфорт, а также обращайтесь в проверенные прокатные компании, где нет «подводных камней» и скрытых платежей.