В Госпотребслужбе назвали «опасные» зарядки для мобильных

Представительство Госпотребслужбы в Одесской области назвало зарядки для мобильных гаджетов, которые не рекомендуется использовать в быту и от которых стоит избавиться при любом удобном случае.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Контролеры службы в декабре прошлого года при проведении плановых проверок выявили ​​продукцию, не соответствующую требованиям законодательства по безопасности.

Это зарядные устройства Profit ES-D41, Piko TC-242 и Piko TC-121.

По результатам оценки риска установлено, что продукция составляет высокий уровень угрозы. Распространителей опасной продукции предупредили о запрете ее появления на рынке Украины.

Фото odesa.consumer.gov.ua/

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»