«Укрзалізниця» почала продаж квитків у жіночі купе

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Продаж відбуватиметься винятково у мобільному застосунку “Укрзалізниці”. Надалі він буде доопрацьовуватись, наразі ж достатньо оновити застосунок до найсвіжішої версії.

Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані, а посадка до таких купе буде відкрита лише жінкам та дітям, яким не виповнилося шість років. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма.

“Переходимо від хайпу до справи. Як і обіцяли, запроваджуємо в експериментальному режимі жіночі купе. Далі будемо дивитися на попит та приймемо рішення щодо масштабування цього проєкту на більшу кількість нічних рейсів. Також працюємо над посиленням безпеки в поїздах, скоро анонсуємо ще декілька рішень”, – зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.

Під час пілотного періоду жіночі купе з’являться на чотирьох рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих скарг та конфліктних випадків з початку року:

№81 Київ – Ужгород

№41 Дніпро – Трускавець

№75 Київ – Кривий Ріг

№15 Харків – Ясіня.

Жіночі купе у цих поїздах вже у продажу на поїздки від 30 червня.

“«Укрзалізниця» розглядає тест із запровадженням жіночих купе як один з елементів системного посилення безпеки у поїздах, водночас посилюючи патрулювання рейсів воєнізованою охороною, а також продовжуючи програму оснащення вагонів камерами відеоспостереження, сигналізацією на дверях купе та кнопками виклику провідника”, – зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо, на початку червня петиція із закликом зробити окремий вагон для жінок набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів. Вона була зареєстрована на сайті Кабінету міністрів 15 травня, після дискусії у суспільстві з приводу доцільності такого кроку. Йдеться, зокрема, про поїзди, поїздка в яких триває понад шість годин.

Свою пропозицію автори петиції пояснюють необхідністю створення “безпечних і психологічно комфортних умов для перевезень”.

У 2020 році в поїзді №84 “Київ-Маріуполь” один з пасажирів напав на жінку з неповнолітньою дитиною. Він сильно побив її і намагався зґвалтувати. Правоохоронці з’ясували, що нападником був Віталій Рудзько, раніше тричі судимий. Чоловіка затримали, кваліфікувавши його дії за ч. 1 ст. 153 (сексуальне насильство) та ч. 2 ст. 122 (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) Кримінального кодексу.

У жовтні справу передали до суду. Пізніше з’ясувалося, що Рудзько нібито зайшов у вагон “зайцем” і самовільно зайняв вільне купе. Зловмисник помер у лікарні у квітні 2021 року. // LB.ua