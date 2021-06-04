В СНБО дали список из 20 человек на выселение из госдач

По результатам аудита государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, на сегодня начат процесс выселения из этих территорий 20 человек.

Об этом по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.

«Следующий вопрос, который был, это вопрос выполнения протокольного решения от 14 мая о необходимости урегулирования вопроса использования объектов государственной собственности. Речь шла о Конча-Заспеу, Пуще-Водице. На сегодняшний день мы получили первый отчет по этому вопросу, и можем вам доложить, что первые 20 человек сейчас находятся в процедуре ухода со своих имений», — сообщил Данилов.

По его словам, это: Панасюк Елена Викторовна, Зубко Людмила Николаевна, Ивченко Виктор Анатольевич, Матвиенко Ольга Васильевна, Пискун Святослав Михайлович, Юрчик Сергей Владимирович, Гаврилюк Лидия Михайловна, Васюнник Иван Васильевич, Лавринович Александр Владимирович, Черепов Валерий Иванович, Гасинский Юрий Александрович, Табачник Дмитрий Владимирович, Петренко Николай Николаевич, Макарьян Давид Борисович, Макарьян Борис Петрович, Папиж Илья Иосифович, Ильин Александр Игоревич, Боготирьова Раиса Васильевна, Семиноженко Владимир Петрович и Тополов Виктор Семенович.